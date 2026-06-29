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Разработчики ИИ-моделей не торопятся перекладывать расходы на карман конечных пользователей

Бум систем искусственного интеллекта начал менять рынок непредсказуемым способом. Вслед за производителями ИИ-чипов типа Nvidia, феноменальные по историческим меркам нормы прибыли начали демонстрировать производители памяти типа Micron Technology. При этом дефицит памяти прогнозируется на весь следующий год, расходы стремительно растут, и не совсем понятно, кто будет «платить за банкет».

Источник изображения: SK hynix

Источник изображения: SK hynix

Публикация на страницах ресурса The Wall Street Journal в минувшие выходные подняла вопрос реакции рынка систем искусственного интеллекта на рост стоимости памяти. Проблема отрасли заключается в том, что разработчики систем ИИ пока опасаются перекладывать затраты на рост цен на свои услуги для конечных пользователей, поскольку они заинтересованы в расширении своей аудитории. Робкие попытки обуздать затраты пока предпринимаются на уровне их оптимизации: провайдеры ИИ-сервисов пересматривают условия предоставления доступа к моделям по подписке и пропорциональной оплате с учётом количества потребляемых токенов. В этом же направлении действуют и корпоративные клиенты, имеющие доступ к ИИ-моделям, поскольку в ряде случаев он становится для них существенно дороже.

В целом же расширение инфраструктуры ИИ пока обходится всё дороже, поскольку чипы остаются в дефиците, как и микросхемы памяти. Дополнительная нагрузка ложится главным образом на строителей центров обработки данных и инвесторов, которые финансируют их строительство. Даже гиганты типа Nvidia начинают привлекать заёмные средства через облигации и банковские кредиты, не говоря уже о компаниях типа Oracle и SoftBank, долги которых растут стремительными темпами.

В других отраслях типа гражданской авиации рост затрат на горючее обычно ведёт к повышению стоимости билетов, но участники рынка ИИ не торопятся следовать классическим сценариям. В краткосрочной перспективе можно жертвовать прибылью, в долгосрочной необходимо повышать эффективность использования ресурсов, чтобы их в конечном итоге требовалось меньше, а ещё можно ждать улучшения ситуации с доступностью чипов. Производители памяти хоть и стараются угнаться за спросом, делают это осторожно, учитывая свой болезненный опыт прошлых лет. Долгосрочные контракты с фиксированием цен и крупными суммами отступных на случай отказа от выкупа оговорённого объёма памяти становятся новыми инструментами для производителей памяти, пытающихся найти баланс между интересами клиентов и своими собственными.

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Теги: ии, ии-бум, дефицит, финансы
ии, ии-бум, дефицит, финансы
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