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Власти Китая представили план по внедрению ИИ во все этапы обучения молодёжи

Развитие инфраструктуры искусственного интеллекта не является единственным условием успеха конкретного государства в этой сфере. Эту экспансию необходимо подкреплять адекватным кадровым ресурсом. Осознавая это, китайские власти представили план по внедрению обучающих работе с ИИ программ на всех этапах образовательного процесса в стране.

Источник изображения: Unsplash, runningchild

Источник изображения: Unsplash, runningchild

Государственный совет КНР, являющийся высшим правительственным органом исполнительной власти в стране, опубликовал пятилетний план по внедрению образовательных дисциплин, связанных с обучением школьников и студентов эффективным методам взаимодействия с системами искусственного интеллекта. Си Цзиньпин (Xi Jinping) ранее призывал китайских чиновников обеспечить условия для доминирования КНР в области передовых технологий, и образовательная инициатива является одним из пунктов реализации соответствующей государственной программы.

Повышение грамотности студентов в сфере ИИ, улучшение их способности определять и решать задачи являются приоритетными целями этой программы, к её реализации должны будут подключиться и органы власти в регионах Китая. Помимо прочего, опора на собственный кадровый ресурс позволит КНР эффективнее реализовывать импортозамещение в аппаратной и программной сфере. Министерство образования КНР уже рекомендовало местным университетам предусмотреть курсы по искусственному интеллекту, которые позволили бы их выпускникам лучше адаптироваться к стремительно меняющимся требованиям рынка труда. Местные суды уже отметились с несколькими прецедентами по запрету компаниям просто увольнять сотрудников, мотивируя свои действия внедрением ИИ. Развивая данную отрасль экономики, власти КНР одновременно думают о социальном благополучии.

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Теги: китай, китайское правительство, ии, образование
китай, китайское правительство, ии, образование
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