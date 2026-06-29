«Фанаты теперь назовут меня предателем»: режиссёр Fallout: New Vegas высказался о сериале «Фоллаут»

Дизайн-директор Obsidian Entertainment и руководитель разработки Fallout: New Vegas Джош Сойер (Josh Sawyer) поделился мнением о нашумевшем сериале «Фоллаут» по мотивам серии постапокалиптических ролевых игр Fallout от Bethesda.

Напомним, соавтор Fallout Тим Кейн (Tim Cain) в своё время остался от шоу в восторге, а теперь в любви к проекту Amazon MGM Studios расписался Сойер. Разработчик высказался о шоу в интервью YouTube-каналу The 41st Precinct.

«Думаю, это замечательная экранизация, честно. Знаю, что планка для кино- и телеадаптаций не всегда высока, но я думаю, это определённо одна из лучших, что я видел», — поделился Сойер.

Получить удовольствие от второго сезона «Фоллаут» разработчику не помешало даже всколыхнувшее фанатов изменение по сравнению с Fallout: New Vegas — фигура динозавра Динки в Новаке смотрит не в ту сторону.

«Я понимаю, почему людей это расстроило, но иначе сцена бы не сработала. Может, фанаты теперь назовут меня предателем Fallout или вроде того. Не знаю, я думаю, это хорошее изображение знакового элемента», — поделился Сойер.

Второй сезон «Фоллаут» стал продолжением первого: сюжет повествует о приключениях выходца из Убежища 33 Люси и охотника за головами Гуля в пустыне Мохаве и мегаполисе Нью-Вегас из Fallout: New Vegas.

Премьера второго сезона «Фоллаут» состоялась 17 декабря 2025 года. Аудитория шоу за 13 недель составила 83 млн зрителей — это второй по успешности результат в истории площадки Prime Video. Сериал уже продлили на третий сезон.