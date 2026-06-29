Сегодня 02 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры «Фанаты теперь назовут меня предателем»:...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Фанаты теперь назовут меня предателем»: режиссёр Fallout: New Vegas высказался о сериале «Фоллаут»

Дизайн-директор Obsidian Entertainment и руководитель разработки Fallout: New Vegas Джош Сойер (Josh Sawyer) поделился мнением о нашумевшем сериале «Фоллаут» по мотивам серии постапокалиптических ролевых игр Fallout от Bethesda.

Источник изображения: Amazon Prime Video

Источник изображения: Amazon Prime Video

Напомним, соавтор Fallout Тим Кейн (Tim Cain) в своё время остался от шоу в восторге, а теперь в любви к проекту Amazon MGM Studios расписался Сойер. Разработчик высказался о шоу в интервью YouTube-каналу The 41st Precinct.

«Думаю, это замечательная экранизация, честно. Знаю, что планка для кино- и телеадаптаций не всегда высока, но я думаю, это определённо одна из лучших, что я видел», — поделился Сойер.

Источник изображения: Amazon Prime Video

Источник изображения: Amazon Prime Video

Получить удовольствие от второго сезона «Фоллаут» разработчику не помешало даже всколыхнувшее фанатов изменение по сравнению с Fallout: New Vegas — фигура динозавра Динки в Новаке смотрит не в ту сторону.

«Я понимаю, почему людей это расстроило, но иначе сцена бы не сработала. Может, фанаты теперь назовут меня предателем Fallout или вроде того. Не знаю, я думаю, это хорошее изображение знакового элемента», — поделился Сойер.

Динки в Fallout: New Vegas (источник изображения: Lycnox в Steam)

Динки в Fallout: New Vegas (источник изображения: Lycnox в Steam)

Второй сезон «Фоллаут» стал продолжением первого: сюжет повествует о приключениях выходца из Убежища 33 Люси и охотника за головами Гуля в пустыне Мохаве и мегаполисе Нью-Вегас из Fallout: New Vegas.

Премьера второго сезона «Фоллаут» состоялась 17 декабря 2025 года. Аудитория шоу за 13 недель составила 83 млн зрителей — это второй по успешности результат в истории площадки Prime Video. Сериал уже продлили на третий сезон.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Просыпайся, самурай. Время смотреть сиквел»: новый трейлер Cyberpunk: Edgerunners 2 взбудоражил фанатов
Netflix подтвердила, когда выйдет Cyberpunk: Edgerunners 2 — новый трейлер на подходе
«Рискуют разочаровать фанатов»: ветеран Bethesda предостерёг Xbox насчёт ускорения разработки The Elder Scrolls VI и Fallout 5
Инсайдер раскрыл, когда ждать The Elder Scrolls VI и Fallout 3 Remastered
The Binding of Isaac: Rebirth спустя 12 лет после релиза установила новый рекорд пикового онлайна в Steam — помогла скидка 90 % на летней распродаже
Riot Games вернёт ту самую «Лигу» — анонсирована League of Legends Classic
Теги: fallout, bethesda softworks, amazon mgm studios, экранизация
fallout, bethesda softworks, amazon mgm studios, экранизация
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские автопроизводители ускоренно отказываются от иностранных чипов — из-за риска санкций
Россияне стали меньше пользоваться Telegram и WhatsApp, но больше — Instagram и Discord
В Китае испытали элементы электромагнитной катапульты для запуска ракет в космос — старты планируют с горных вершин Тибета
ИИ убедили, что «2 + 2 = не 4» — после этого он выдал пароли пользователя
Нашумевшее скандинавское выживание Valheim на релизе подорожает в полтора раза и другие детали обновления 1.0
Google не смогла отбиться от рекордного штрафа в €4,1 млрд в Европе 4 мин.
Кризис Xbox поставил под угрозу закрытия Obsidian — студию в ответе за Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и South Park: The Stick of Truth 47 мин.
Toyota собирается при помощи ИИ навести порядок в своей документации и терминологии 2 ч.
Некоторые смартфоны Google Pixel перестали издавать звуки, когда на них звонят 2 ч.
В сервисе Apple Hide My Email обнаружена уязвимость, позволяющая раскрыть настоящий адрес почты 2 ч.
Anthropic удалила из Claude скрытую защиту от дистилляции ИИ-моделей китайскими разработчиками 3 ч.
Представлено решение Curator.Scanner для поиска уязвимостей во внешней IT-инфраструктуре 3 ч.
Власти США предложили разработчикам ИИ создать единые стандарты для моделей 4 ч.
Министерство юстиции Бразилии рассекретило продолжение легендарной серии Nintendo 5 ч.
ИИ и дипфейки используются в каждой восьмой успешной мошеннической схеме 5 ч.
Amazon запустила достаточно спутников для запуска конкурента Starlink 7 мин.
ИИ подрывает экологические цели: выбросы углекислого газа у Amazon подскочили на 16 % в 2025 году 10 мин.
«Яндекс» разрабатывает новые ИИ-устройства — «Пин», «Хронум» и другие загадочные продукты 16 мин.
Инвестиции с кешбэком: NVIDIA вкладывается в создание ИИ-инфраструктуры партнёров в обмен на доход от её эксплуатации 2 ч.
Weave представила бытового робота Isaac 1 — он будет наводить порядок, пока хозяев нету дома 2 ч.
Будущая Xbox Project Helix, вероятно, будет лишена дисковода 2 ч.
В центре Москвы открыли новый флагманский магазин Xiaomi Store 2 ч.
Getty Images отказалась поглощать Shutterstock — помешал британский регулятор 2 ч.
Intel без лишнего шума подняла рекомендованные цены Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus 2 ч.
Microsoft сняла с производства бюджетные Surface Go и Surface Laptop Go — вместо них предлагает Dell XPS 13 2 ч.