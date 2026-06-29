Activision вынуждена рекламировать, что Call of Duty: Modern Warfare 4 не будет на релизе в Game Pass

Предстоящая Call of Duty: Modern Warfare 4 от Activision станет первой с 2023 года флагманской игрой серии, которой на релизе не будет в подписке Game Pass, и издателю пришлось включить эту «особенность» в рекламную кампанию.

Как подметил пользователь CloseTalker с форума ResetEra, в соцсетях начали показывать рекламу Call of Duty: Modern Warfare 4, которая подаёт отсутствие игры в Game Pass как аргумент для покупки.

«Call of Duty: Modern Warfare 4. Гарантируйте себе ранний доступ к кампании. Не в Game Pass в этом году. Оформите предзаказ сейчас», — гласит рекламный баннер новой игры (см. изображение ниже).

Напомним, Microsoft в 2023 году купила Activision Blizzard за $68,7 млрд, в том числе ради расширения Game Pass новыми Call of Duty, однако ставка платформодержателя не сработала: взрывного роста подписчиков не случилось, а продажи обвалились.

По данным агентства Bloomberg, прошлогоднее повышение стоимости Game Pass было продиктовано потерями Microsoft на Call of Duty. Из-за решения включить Call of Duty: Black Ops 6 в подписку за 2024 год компания лишилась $300 млн прибыли.

На фоне затяжного падения количества подписчиков Xbox прошедшей весной снизила цену Game Pass Ultimate и PC Game Pass, но исключила из списка бонусов абонентов появление в подписке новых Call of Duty на релизе.

Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет 23 октября на PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Обещают мрачную кампанию, приземлённый мультиплеер, эвакуационный режим DMZ и перевод на русский.