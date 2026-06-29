GeForce RTX 3060 начали возвращаться в магазины Европы и США

Видеокарты GeForce RTX 3060 начали возвращаться на западные рынки. В некоторых магазинах Германии появились модели RTX 3060 от Asus, Gigabyte, MSI и PNY. Самая доступная карта, Asus Dual GeForce RTX 3060 OC V2, предлагается за €333,64. Согласно немецкому агрегатору цен Geizhals, она встречается у 30 ретейлеров.

Ещё в ходе выставки CES 2026 в начале года глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что «было бы неплохо вернуть некоторые старые модели видеокарт» на рынок на фоне значительного дефицита передовых чипов памяти и как следствие нехватки моделей GPU начального уровня. Похоже, данная идея начала воплощаться.

Ранее сообщалось, что производство и поставки GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт памяти возобновились в Китае. Теперь же данная модель видеокарты, представленная в начале 2021 года, похоже, начинает возвращаться в магазины Европы, а также США. По данным Hardwareluxx, аналогичные по классу видеокарты RTX 3060 были доступны по цене от €245 летом 2025 года. Таким образом, нельзя сказать, что Nvidia предлагает геймерам более доступную альтернативу. Как отмечает портал Tom’s Hardware, GeForce RTX 3060 также была замечена у американского ретейлера Newegg, по цене $339,99, что примерно на $10 дороже её рекомендованной цены в 2021 году.

Ключевой особенностью GeForce RTX 3060 по сравнению с более современными моделями видеокарт того же уровня являются 12 Гбайт памяти GDDR6. Однако карта построена на старой архитектуре Ampere, которая не поддерживает динамическую и мультикадровую генерацию кадров. Поддержка DLSS 4.5 Super Resolution у неё имеется, но самые передовые функции генерации кадров, повышающие производительность, отсутствуют.

Hardwareluxx ссылается на свои недавние тесты 8-гигабайтных видеокарт, в которых сравнивались GeForce RTX 5050, RTX 5060, RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT. Сайт утверждает, что даже самая младшая модель в этой группе в играх быстрее, чем RTX 3060, что делает наличие у неё 12 Гбайт памяти практически бесполезным.