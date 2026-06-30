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Apple ускорила выпуск обновлений безопасности в свете растущей угрозы со стороны ИИ

На этой неделе, как отмечает 9to5Mac, компания Apple выпустила обновления 26.5.2 операционных систем iOS, iPadOS и macOS, которые исправили уязвимости в сфере информационной безопасности. Эти исправления должны были выйти в версиях 26.6 указанных операционных систем, но Apple ускорила процесс в свете меняющейся обстановки в сфере кибербезопасности.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как известно, мощные ИИ-модели типа OpenAI Mythos теперь могут гораздо быстрее находить слабые места в системах безопасности онлайн-сервисов и программных продуктов, а потому уделяющая пристальное внимание защищённости своей инфраструктуры компания Apple старается успевать за стремительно меняющейся конъюнктурой. В обновлениях 26.5.2 были устранены уязвимости, относящиеся к компонентам ядра ОС, WebKit и WebRTC. К ним были добавлены исправления безопасности, которые были впервые реализованы в бета-версиях 26.6 перечисленных выше операционных систем Apple. По сути, эти исправления компания выпустила досрочно.

В комментариях Reuters представители Apple признались, что компания адаптируется к тем условиям, в которых существует на рынке. Время между выходом бета-версий исправлений и их массовым распространением необходимо сокращать по соображениям безопасности, по словам представителей компании. При этом у Apple нет доказательств успешного использования злоумышленниками тех уязвимостей, которые были устранены в недавно выпущенном обновлении операционных систем.

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Теги: apple, ии, кибербезопасность, обновление, операционная система
apple, ии, кибербезопасность, обновление, операционная система
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