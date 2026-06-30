Rockstar вслед за Sony заявила, что в GTA VI «лучше играть на PS5» — Xbox в рекламной кампании игры практически не существует

Хотя горячо ожидаемый криминальный боевик с открытым миром GTA VI от Rockstar Games создаётся не только для PS5, но также Xbox Series X и S, по развернувшейся маркетинговой кампании игры так не скажешь.

Как подметил сосредоточенный на деятельности Rockstar блогер videotech, рекламная кампания GTA VI позиционирует игру едва ли не как эксклюзив PS5, в то время как версия для Xbox удостаивается лишь базовых упоминаний.

Так, на сайте Rockstar у некоторых пользователей пропала возможность предзаказать GTA VI для Xbox — только PS5. На YouTube, X и других площадках студия тоже продвигает эксклюзивно издание для консоли Sony.

Кроме того, с недавних пор Rockstar переняла риторику Sony о том, что в GTA VI «лучше играть на PS5». Японский платформодержатель заговорил об этом в преддверии открытия предзаказов.

Заявление Rockstar сделано в отношении «инновационных функций», которые улучшают впечатления от GTA VI на PS5: тактильная отдача, адаптивные триггеры, быстрая загрузка, технология Tempest 3D Audio и так далее.

Само собой, Rockstar рекламирует преимущественно версию GTA VI для PS5 не по доброте душевной. Sony наверняка заплатила за привилегию, причём немалую сумму — videotech считает, что речь идёт о сотнях миллионов долларов.

GTA VI поступит в продажу 19 ноября как в цифровом формате, так и в розничном. Физическое издание, однако, будет поставляться без диска (код в коробке), и в ближайшие месяцы это якобы не изменится.