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Rockstar вслед за Sony заявила, что в GTA VI «лучше играть на PS5» — Xbox в рекламной кампании игры практически не существует

Хотя горячо ожидаемый криминальный боевик с открытым миром GTA VI от Rockstar Games создаётся не только для PS5, но также Xbox Series X и S, по развернувшейся маркетинговой кампании игры так не скажешь.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Как подметил сосредоточенный на деятельности Rockstar блогер videotech, рекламная кампания GTA VI позиционирует игру едва ли не как эксклюзив PS5, в то время как версия для Xbox удостаивается лишь базовых упоминаний.

Так, на сайте Rockstar у некоторых пользователей пропала возможность предзаказать GTA VI для Xbox — только PS5. На YouTube, X и других площадках студия тоже продвигает эксклюзивно издание для консоли Sony.

Сайт Rockstar не даёт выбрать предзаказ версии для Xbox

Сайт Rockstar не даёт выбрать предзаказ версии для Xbox

Кроме того, с недавних пор Rockstar переняла риторику Sony о том, что в GTA VI «лучше играть на PS5». Японский платформодержатель заговорил об этом в преддверии открытия предзаказов.

Заявление Rockstar сделано в отношении «инновационных функций», которые улучшают впечатления от GTA VI на PS5: тактильная отдача, адаптивные триггеры, быстрая загрузка, технология Tempest 3D Audio и так далее.

Скриншот официального сайта Rockstar

Скриншот официального сайта Rockstar

Само собой, Rockstar рекламирует преимущественно версию GTA VI для PS5 не по доброте душевной. Sony наверняка заплатила за привилегию, причём немалую сумму — videotech считает, что речь идёт о сотнях миллионов долларов.

GTA VI поступит в продажу 19 ноября как в цифровом формате, так и в розничном. Физическое издание, однако, будет поставляться без диска (код в коробке), и в ближайшие месяцы это якобы не изменится.

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Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
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