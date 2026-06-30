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Первые модули DDR5 с поддержкой AMD EXPO Ultra Low Latency оказались до 79 % дороже обычных

На выставке Computex 2026 компания AMD представила EXPO Ultra Low Latency — обновлённые профили разгона ОЗУ для систем на базе Ryzen. Компания заявила, что новые профили могут улучшить игровую производительность в среднем на 4 % по сравнению со стандартными профилями EXPO. AMD также предположила, что модули памяти с поддержкой EXPO ULL не должны стоить значительно дороже существующих модулей EXPO. Однако первые розничные предложения G.Skill показывают другую картину.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

«AMD поняла со слов партнёров, что они рассчитывают выпустить их по тем же ценам, что и текущие комплекты», — Дэвид Макафи (David McAfee), генеральный менеджер подразделений Radeon и Ryzen в AMD.

Как сообщается, новые двухканальные комплекты памяти G.Skill Trident Z5 NeoX RGB в конфигурации 32 Гбайт DDR5-6000 с поддержкой EXPO ULL появились у ретейлера Newegg. Новинки предлагаются с таймингами CL26, CL28, CL30 и CL36. Вариант DDR5-6000 CL26 оценивается в $1099,99. Для сравнения комплект Trident Z5 Neo DDR5-6000 CL26 со стандартными профилями AMD EXPO там же предлагается за $699,99, что делает вариант NeoX на 57 % дороже.

Самая значительная разница в цене наблюдается у варианта Trident Z5 NeoX DDR5-6000 CL28, который оценивается в $999,99, тогда как комплект Neo со стандартными профилями EXPO — в $559,99. Разница в цене составляет 79 %.

Различия в ценах меньше у комплектов с более высокими задержками. Так, комплект Trident Z5 NeoX DDR5-6000 CL30 стоит $619,99, а вариант с обычными профилями EXPO — $544,44. Комплект Trident Z5 NeoX DDR5-6000 CL36 оценивается в $549,99, а вариант с обычными профилями EXPO — в $499,99.

Источник изображения: Newegg

Источник изображения: Newegg

Модули NeoX обеспечивают более низкие субтайминги. Если у обычных модулей с латентностью CL26, CL28 и CL30 значение tRAS составляет 96 циклов, то у NeoX — 32 цикла. У комплекта с первичными таймингами CL36 значение tRAS снижено с 96 до 76 циклов. Модули CL26 и CL28 в исполнении NeoX работают при напряжении 1,35 В, а соответствующие комплекты памяти с обычными профилями EXPO — при напряжении 1,45 и 1,40 В соответственно. У комплектов CL30 и CL36 рабочее напряжение осталось прежним — 1,35 В.

G.Skill заявила, что модули Trident Z5 NeoX используют AMD EXPO ULL с дополнительными настройками таймингов памяти. Компания также сообщила, что для включения этого профиля пользователям необходимы совместимая материнская плата и поддерживаемая версия BIOS.

Идея AMD была хорошей, но появилась в самое неподходящее время. Технология EXPO ULL может улучшить задержки, однако ценовые ожидания AMD оказались слишком оптимистичными. Производители памяти и розничные продавцы превратили её ещё в один премиальный сегмент.

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Теги: ddr5, expo, expo ull, оперативная память, озу, разгон
ddr5, expo, expo ull, оперативная память, озу, разгон
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