Первые модули DDR5 с поддержкой AMD EXPO Ultra Low Latency оказались до 79 % дороже обычных

На выставке Computex 2026 компания AMD представила EXPO Ultra Low Latency — обновлённые профили разгона ОЗУ для систем на базе Ryzen. Компания заявила, что новые профили могут улучшить игровую производительность в среднем на 4 % по сравнению со стандартными профилями EXPO. AMD также предположила, что модули памяти с поддержкой EXPO ULL не должны стоить значительно дороже существующих модулей EXPO. Однако первые розничные предложения G.Skill показывают другую картину.

«AMD поняла со слов партнёров, что они рассчитывают выпустить их по тем же ценам, что и текущие комплекты», — Дэвид Макафи (David McAfee), генеральный менеджер подразделений Radeon и Ryzen в AMD.

Как сообщается, новые двухканальные комплекты памяти G.Skill Trident Z5 NeoX RGB в конфигурации 32 Гбайт DDR5-6000 с поддержкой EXPO ULL появились у ретейлера Newegg. Новинки предлагаются с таймингами CL26, CL28, CL30 и CL36. Вариант DDR5-6000 CL26 оценивается в $1099,99. Для сравнения комплект Trident Z5 Neo DDR5-6000 CL26 со стандартными профилями AMD EXPO там же предлагается за $699,99, что делает вариант NeoX на 57 % дороже.

Самая значительная разница в цене наблюдается у варианта Trident Z5 NeoX DDR5-6000 CL28, который оценивается в $999,99, тогда как комплект Neo со стандартными профилями EXPO — в $559,99. Разница в цене составляет 79 %.

Различия в ценах меньше у комплектов с более высокими задержками. Так, комплект Trident Z5 NeoX DDR5-6000 CL30 стоит $619,99, а вариант с обычными профилями EXPO — $544,44. Комплект Trident Z5 NeoX DDR5-6000 CL36 оценивается в $549,99, а вариант с обычными профилями EXPO — в $499,99.

Модули NeoX обеспечивают более низкие субтайминги. Если у обычных модулей с латентностью CL26, CL28 и CL30 значение tRAS составляет 96 циклов, то у NeoX — 32 цикла. У комплекта с первичными таймингами CL36 значение tRAS снижено с 96 до 76 циклов. Модули CL26 и CL28 в исполнении NeoX работают при напряжении 1,35 В, а соответствующие комплекты памяти с обычными профилями EXPO — при напряжении 1,45 и 1,40 В соответственно. У комплектов CL30 и CL36 рабочее напряжение осталось прежним — 1,35 В.

G.Skill заявила, что модули Trident Z5 NeoX используют AMD EXPO ULL с дополнительными настройками таймингов памяти. Компания также сообщила, что для включения этого профиля пользователям необходимы совместимая материнская плата и поддерживаемая версия BIOS.

Идея AMD была хорошей, но появилась в самое неподходящее время. Технология EXPO ULL может улучшить задержки, однако ценовые ожидания AMD оказались слишком оптимистичными. Производители памяти и розничные продавцы превратили её ещё в один премиальный сегмент.