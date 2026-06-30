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Соавтор Dragon Age назвал ИИ «страшной чумой», которая мешает разработчикам осваивать ремесло создания игр

Бывший сценарист и соавтор франшизы Dragon Age Дэвид Гейдер (David Gaider) в недавнем интервью GamesRadar поделился мнением об использовании генеративного ИИ при разработке видеоигр.

Источник изображения: Steam (shushedy)

Источник изображения: Steam (shushedy)

По мнению Гейдера, на нынешнем этапе развития генеративный ИИ имеет «некоторый потенциал» как «полезный инструмент разработки», но, вопреки надеждам многих руководителей, не готов к широкому применению.

«До тех пор, пока не будут введены какие-то правила, пока <...> он не будет обучаться только на законно полученных данных, пока [работодатели] <...> не перестанут рассматривать его как дешёвую замену рабочей силы <...>, к [ИИ] следует относиться как к страшной чуме, коей он и является», — уверен Гейдер.

Генеративный ИИ зачастую обучают на защищённых авторским правом материалах (источник изображения: Steam)

Генеративный ИИ зачастую обучают на защищённых авторским правом материалах (источник изображения: Steam)

Гейдер подчеркнул, что злоупотребление ИИ лишает начинающих сотрудников возможности набраться опыта: «Как мы натренируем следующее поколение разработчиков, если устраним все задачи начального уровня?»

«Всё было бы не так плохо, если бы генеративный ИИ выполнял рутинную работу, оставляя важные задачи работнику. Но мы всё чаще наблюдаем обратную ситуацию — ИИ доверяют важные задачи, а работник занимается уборкой», — подметил Гейдер.

Художники Epic Games подчищают за ИИ ошибки в дизайне персонажа (источник изображения: Epic Games)

Художники Epic Games подчищают за ИИ ошибки в дизайне персонажа (источник изображения: Epic Games)

Как объяснил Гейдер, за время работы он ни разу не сталкивался с ситуацией, когда «редактирование некачественного продукта занимало бы меньше времени, чем его удаление и переделка, или приводило бы к результату лучше посредственного».

Американский издатель Electronic Arts, владеющий правами на Dragon Age, взглядов Гейдера не разделяет. Недавно в компании заверили, что генеративный ИИ привёл к всплеску креативности во внутренних студиях.

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Теги: игры, искусственный интеллект, ии
игры, искусственный интеллект, ии
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