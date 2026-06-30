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Bethesda подтвердила, когда The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered выйдет и как будет работать на Nintendo Switch 2

Издатель Bethesda Softworks объявил, когда именно на Nintendo Switch 2 появится The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — амбициозное переиздание культовой RPG от Bethesda Game Studios.

Источник изображений: Bethesda Softworks

Источник изображений: Bethesda Softworks

Напомним, порт The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered для Nintendo Switch 2 был подтверждён в рамках февральского выпуска Nintendo Direct: Partner Showcase. Релиз планировался в 2026 году.

Как стало известно, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered поступит в продажу для Nintendo Switch 2 уже 11 августа. Анонс сопровождался юмористическим трейлером о трудностях жизни с Восторженным поклонником.

Стоимость The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на Nintendo Switch 2 составит $50 за стандартное издание и $60 за расширенное. Переиздание выйдет и в рознице — с традиционным картриджем в коробке.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered будет работать на Nintendo Switch 2 при 30 кадрах/с в разрешении 1080p (режим ТВ) и 900p (портативный). Игра также получит поддержку интеллектуального масштабирования Nvidia DLSS.

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Ремастер базируется на Unreal Engine 5, тогда как оригинальный движок Gamebryo отвечает за геймплей и логику

Помимо основной игры, в состав Oblivion Remastered входят сюжетные дополнения Knights of the Nine и Shivering Isles, а также DLC поменьше, включая Fighter’s Stronghold, Mehrunes’ Razor, The Thieves Den и Horse Armor Pack.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вышла 22 апреля 2025 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X, S и в Game Pass. Спустя более 12 месяцев после релиза на этих платформах игра всё ещё сломана.

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Теги: the elder scrolls iv: oblivion remastered, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
the elder scrolls iv: oblivion remastered, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
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