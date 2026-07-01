Глава Micron обвинил в нынешнем дефиците памяти низкие цены прошлых лет

Отрасль по производству памяти традиционно характеризовалась цикличным изменением цен, и для выпускающих память компаний периоды сверхприбылей сменялись затяжными убытками. Нынешний суперцикл способствует активному росту цен на память, но одновременно не находится быстрых решений для проблемы дефицита. Micron утверждает, что низкие цены на память в прошлом виноваты в сложившейся ситуации.

Генеральный директор компании Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra) в своём интервью CNBC заявил, что не стоит единолично обвинять в дефиците памяти на рынке производителей, поскольку некоторые её покупатели в недавнем прошлом прибегали к агрессивному демпингу, и в итоге отрасль получила меньше средств на развитие, чем могла бы. «Некоторые клиенты добивались существенного снижения цен в нашей отрасли. В 2023 году, наши цены опустились в три раза от недавнего уровня», — пояснил глава Micron Technology.

Такой уровень цен, по его словам, многих производителей памяти загнал в убытки. К тому времени бум ИИ уже набирал обороты, и своевременно начать вкладывать средства в строительство новых производственных мощностей компании не могли из-за дефицита свободных финансовых ресурсов. «Компании теряли деньги, они не могли это себе позволить. Это действительно повлияло на инвестиционные возможности отрасли», — заявил Мехротра.

При этом сама Micron не прекратила выделять средства на капитальные расходы, но их пришлось существенно сократить, с $12,1 млрд в 2022 фискальном году до $7,7 млрд в последующем. По мнению главы компании, нынешний дефицит памяти вряд ли будет устранён до конца 2027 года, поскольку строительство новых линий по выпуску памяти занимает годы, а технологии для этого требуются всё более сложные. В обозримом будущем Micron собирается направить около $200 млрд на развитие производства в США и научно-исследовательские работы. На новой площадке в штате Айдахо компания получит первые чипы памяти в середине следующего года. В общей сложности там появятся два новых предприятия по выпуску памяти.