Новая ИИ-модель Anthropic Claude Science поможет учёным эффективнее бороться с болезнями и создавать лекарства

Биотехнологии и фармацевтика являются перспективными сферами применения искусственного интеллекта, поскольку он позволяет ускорить процесс научных открытий при благоприятном стечении обстоятельств. Осознавая это, американский стартап Anthropic предложил профильным специалистам новую модель Claude Science, которая поможет добиться прогресса в соответствующих сферах.

Анализ трёхмерных белковых структур и поиск лекарственных средств являются одними из множества сфер применения этого ИИ-инструмента. Как предположил генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei), подобные средства для работы с биотехнологиями важно предоставлять только ответственным и проверенным компаниям, поскольку в руках злоумышленников они могут использоваться для создания биологического оружия. В конце концов, как отметил Амодеи, традиционные методы работы с опасными биологическими материалами подразумевают следование определённым протоколам безопасности, и Anthropic тоже готова их соблюдать с точки зрения распространения Claude Science.

Фармацевтические гиганты типа Eli Lilly активно инвестируют в искусственный интеллект, не только закупая вычислительные средства той же Nvidia, но и вкладывая средства в перспективные стартапы. Пока Claude Science позволяет сосредоточиться на предварительных этапах разработки лекарственных средств типа создания молекулярной формулы, но в дальнейшем потенциал модели планируется расширить и на этап клинических испытаний. Anthropic также интересуется направлением робототехники. Клиенты компании и ранее использовали универсальные версии моделей Claude для создания лекарственных средств. Доступ к Claude Science можно получить и за пределами США по индивидуальной или корпоративной подписке. Конкурирующая OpenAI ещё в апреле предложила модель GPT-Rosalind, которая специализируется на медицинских проблемах и биотехнологиях.

По словам представителей Anthropic, новая модель Claude Science позволит сосредоточиться на поиске лекарств от «непопулярных» болезней, которые традиционной фармакологической отрасли не были интересны в силу низкой коммерческой привлекательности. Применение ИИ в данном случае позволяет снизить затраты компаний и оправдать создание таких лекарств экономически.