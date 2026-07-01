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Инвесторы за июнь совершили разворот и уронили капитализацию «большой семерки» бигтехов на $2,3 трлн

Бум ИИ наблюдается уже несколько лет подряд, растущие капитальные затраты некоторых участников рынка всё сильнее беспокоят инвесторов, поскольку перспективы окупаемости проектов с гигантскими расходами остаются туманными. Эти настроения только по итогам июня сократили капитализацию семи крупнейших американских компаний технологического сектора на $2,3 трлн в общей сложности.

Источник изображения: Unsplash, Meriç Dağlı

Источник изображения: Unsplash, Meriç Dağlı

Такие итоги прошлого месяца подвело издание CNBC, которое добавило, что включающий акции Microsoft, Nvidia, Alphabet, Apple, Meta, Tesla и Amazon условный индекс по итогам июня упал на 10 %. Даже Nvidia, которую считали главным выгодоприобретателем бума ИИ, начала занимать деньги для финансирования определённых проектов. Прочие компании с менее заметным запасом свободных средств обременяют себя ещё более серьёзными долгами.

Microsoft потеряла в капитализации по итогам июня 20 %, Nvidia — 13 %, Apple и Amazon ограничились падением на 8 %. Аналитики Fundstrat Global Advisors поясняют, что восприятие указанных эмитентов в сознании инвесторов меняется постепенно. Ранее они считались компаниями с высокими доходами и минимум активов на балансе, но теперь крупные расходы на ИИ следует воспринимать, как замещение рабочей силы. Со временем эти инвестиции начнут приносить прибыль, нужно только набраться терпения.

Пока же от бума ИИ продолжают выигрывать производители чипов и оборудования для их выпуска. Американский биржевой индекс SOX по итогам июня вырос на 6 %, а всего с начала года поднялся более чем на 90 %, тогда как «великолепная семёрка» бигтехов просела за это время на 3,4 %. Недавний квартальный отчёт Micron лишь придал инвесторам уверенности в том, что бум ИИ продолжается. По мнению аналитиков UBS, до конца этого года выручка большинства облачных гигантов продолжит расти.

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Теги: акции, финансы, ии-бум
акции, финансы, ии-бум
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