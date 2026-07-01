Планы южнокорейских производителей памяти по расширению мощностей вызвали рост курса акций поставщиков оборудования

Пусть и рассчитанные на долгосрочную перспективу, планы Samsung Electronics и SK hynix по расширению мощностей в сфере производства микросхем памяти упоминали серьёзные суммы свыше половины триллиона долларов США. Этого оказалось достаточно, чтобы придать импульс к росту курсу акций поставщиков специализированного оборудования для производства чипов.

Отраслевые аналитики подхватили эту идею, предположив, что к 2028 году ёмкость рынка оборудования для производства чипов вырастет до $250 млрд в год. Акции нидерландской компании ASML, поставляющей литографические сканеры, выросли в цене на 6,8 % до нового рекордного уровня. К середине торговой сессии в Нью-Йорке на 5 % поднялись котировки акций американских Applied Materials и KLA Corp. В структуре индекса SOX именно акции этих трёх эмитентов на двухдневном интервале продемонстрировали самый активный рост курса.

С одной стороны, индекс SOX в первом полугодии прибавил 100 % на оптимизме в отношении сохранения бума ИИ. С другой стороны, на прошлой неделе он опустился на рекордные 8 %. В этом месяце за второй квартал будут отчитываться ASML и TSMC, которые довольно чётко иллюстрируют наблюдаемые в полупроводниковой отрасли тенденции. Если первая является крупнейшим поставщиком литографических сканеров, то вторая остаётся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковых компонентов. Они отчитаются во второй половине текущего месяца, и опубликованная ими квартальная статистика определит вектор движения фондового рынка на последующие дни.