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Blue Origin перестроит взорванную стартовую площадку под более мощную New Glenn

Blue Origin подтвердила, что компания не будет восстанавливать в прежнем виде разрушенную в результате взрыва ракеты New Glenn стартовую площадку LC-36 во Флориде. Вместо этого комплекс будет подготовлен для новой схемы запусков с использованием «усиленной» версии ракеты в конфигурации 9 × 4 (девять двигателей на первой ступени и четыре на второй) вместо текущей конфигурации 7 × 2. Это позволит возобновить запуски до конца текущего года.

Источник изображения: Joe Skipper | Reuters

Источник изображения: Joe Skipper | Reuters

Напомним, авария произошла 28 мая 2026 года во время статического огневого испытания полностью собранной ракеты на земле: носитель был закреплён на стартовом столе, когда испытание было прервано сильнейшим взрывом. Люди не пострадали, как и спутники Amazon Leo, которые должны были лететь на этом носителе — к этому моменту их ещё не успели установить на ракету.

По словам главы Blue Origin Дэйва Лимпа (Dave Limp), расследование продолжается, но предварительный анализ указывает на возникновение взрыва в кормовой части первой ступени — в зоне, где находятся двигатели, магистрали, арматура, гидравлика и система управления возвратом многоразовой ступени. Компания подчёркивает, что ракета была оснащена достаточным количеством датчиков и камер, поэтому телеметрии должно хватить для установления причины. В результате аварии были потеряны башня громоотвода, транспортёр-установщик и гидроцилиндры, но топливное хозяйство, интеграционный корпус, башня доступа к ракете и водонапорная система, по данным Blue Origin, остались в пригодном состоянии.

Новая схема подготовки стартов получит «гибридную горизонтально-вертикальную архитектуру»: ступени будут стыковать горизонтально в сборочном ангаре, затем доставлять на площадку, где специальный кран будет устанавливать ракету в вертикальное положение. Раньше всё это делал транспортёр, воссоздать который в кратчайшие сроки невозможно. Вероятно, транспортёр также не был рассчитан на транспортировку и подъём версии ракеты New Glenn 9 × 4. Отказ от транспортёра позволит вернуть ракету к запускам к концу текущего года — всего через шесть месяцев после разрушительной аварии.

«Они полны решимости вернуться к запуску New Glenn до конца года, — сказал глава NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman) во время брифинга о планах агентства по созданию лунной базы. — У нас есть время до 2027 года, прежде чем мы начнём нервничать».

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Теги: blue origin, запуск ракеты, авария, new glenn
blue origin, запуск ракеты, авария, new glenn
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