Xiaomi, Oppo и Vivo резко урезают планы по поставкам смартфонов на 2026 год

Крупные китайские производители смартфонов Xiaomi, Oppo и Vivo сообщили поставщикам, что снова сократят целевые показатели поставок на текущий год — в отдельных случаях на величину до 30 %. Причина в том, что рост затрат и беспрецедентный дефицит компонентов продолжают отрицательно влиять на рынок, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на несколько источников.

Xiaomi в этом году уже публиковала умеренный прогноз по объёмам поставок смартфонов на этот год — 135 млн единиц против 170 млн в прошлом году. В последнем прогнозе компания ещё на 30 % сократила свои ожидания — до 95 млн смартфонов, сославшись на серьёзный дефицит комплектующих и резкий рост цен на них. Третий по величине в мире производитель смартфонов после Samsung и Apple также предупредил нескольких поставщиков, что прогноз может быть пересмотрен повторно в сторону понижения, если положение в цепочке поставок не улучшится. В сторону понижения, до менее чем 90 млн единиц, пересмотрели свои прогнозы Oppo и Vivo; Honor сообщила поставщикам, что не сможет в 2026 году сохранить темпы роста — в прошлом она отгрузила 71 млн смартфонов.

«Снижение объёмов поставок на 15 % стало базовым показателем для большинства китайских клиентов, а у некоторых оно превышает 20 % или даже 30 % по сравнению с прогнозом поставок на 2026 год, который они нам дали в конце 2025. Больше всего нас беспокоит Xiaomi, потому что её предлагающий доступные цены бренд подвергся настоящему испытанию на фоне роста цен на всё. Прогноз был резко пересмотрен в сторону понижения с марта, ограничения поставок и рост цен на смартфоны усугубляются», — сообщил один из поставщиков. При этом вырос спрос на компоненты для рынка послепродажного обслуживания и восстановленных смартфонов — на фоне общего роста цен потребители стали использовать свои смартфоны дольше, чем ожидалось.

Вслед за отраслью ПК направление смартфонов оказалось под давлением из-за дефицита чипов памяти — цены повысила даже Apple. Аналитики Counterpoint Research прогнозируют сокращение рынка смартфонов на 14 % в 2026 году; в IDC также сообщили об ожидающемся сокращении рынка смартфонов на 14 % — при этом сегмент Android-устройств, к которому относятся Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor, просядет на 21 %. Samsung относительно конкурентов находит в более выгодном положении из-за приоритета продукции премиум-класса и доступа к чипам памяти. Сектор мобильной электроники в условиях бума ИИ вынужден конкурировать за чипы памяти с Nvidia, и производители смартфонов оказались в конце очереди при распределении производственных мощностей. На направление центров обработки данных переориентировались Qualcomm и MediaTek, выступающие крупнейшими разработчиками мобильных чипов, причём MediaTek уже предупредила клиентов о повышении цен.

Цены сейчас растут на всё, подчеркнула Nikkei Asia: от чипов памяти и процессоров до печатных плат и стекловолокна; ограничены теперь и объёмы доступных услуг по производству и упаковке чипов. Наиболее тяжким бременем дефицит чипов памяти лёг на производителей смартфонов, выпускающих преимущественно модели среднего и нижнего ценового сегмента.