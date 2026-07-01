Сегодня 02 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Google наконец отпустила на пенсию «отца...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google наконец отпустила на пенсию «отца интернета»

На следующей неделе Винтон Серф (Vinton Cerf), известный как «отец интернета», выйдет на пенсию, завершив тем самым одну из самых влиятельных карьер в истории цифровых технологий. Напоследок он принял участие в дискуссии, посвящённой вопросу открытых стандартов в инфраструктуре искусственного интеллекта.

Источник изображения: blog.google

Источник изображения: blog.google

Винтон Серф, которому сейчас 83 года, и его соавтор Роберт Кан (Robert Kahn) считаются архитекторами сетевых протоколов, которые легли в основу современного интернета. Его работа по созданию и популяризации TCP/IP, начавшаяся в семидесятые годы прошлого века, была отмечена многочисленными почётными степенями и наградами. С 2005 года Серф занимает должность вице-президента и «главного проповедника интернета» в Google.

На организованной Институтом Лауде конференции Open Frontier Серф и другие авторитетные учёные давали советы по разработке устойчивых систем с открытым исходным кодом — они делают ставку на открытую инфраструктуру продуктов на основе ИИ. Значительная часть дискуссий на мероприятии была посвящена проблеме централизации передовых моделей в нескольких обеспеченных ресурсами лабораториях, и это расходится с принципами децентрализованного мира открытого интернета, который сделал протоколы Серфа такими надёжными.

Появление ИИ-агентов, считает он, подтолкнёт технологические компании обратно к открытым протоколам. Некоторые участники дискуссии предположили, что общения на естественном языке между большими языковыми моделями будет достаточно, Но Серф указал, что потребуются формальные стандарты — в противном случае их взаимодействие грозит обернуться игрой в «испорченный телефон».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Глобальный интернет столкнулся с масштабным сбоем из-за проблем в инфраструктуре Cloudflare
Россияне сократили интернет-активность — виноваты ограничения и блокировки
«Мегафон» связал Россию и Китай новым магистральным каналом связи
Google закрыла Telegram и другим сторонним разработчикам доступ к GIF-платформе Tenor
Netflix выпустит сериал по мотивам Persona — первые подробности
«Просыпайся, самурай. Время смотреть сиквел»: новый трейлер Cyberpunk: Edgerunners 2 взбудоражил фанатов
Теги: интернет, пенсия, учёные
интернет, пенсия, учёные
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские автопроизводители ускоренно отказываются от иностранных чипов — из-за риска санкций
Россияне стали меньше пользоваться Telegram и WhatsApp, но больше — Instagram и Discord
В Китае испытали элементы электромагнитной катапульты для запуска ракет в космос — старты планируют с горных вершин Тибета
ИИ убедили, что «2 + 2 = не 4» — после этого он выдал пароли пользователя
Нашумевшее скандинавское выживание Valheim на релизе подорожает в полтора раза и другие детали обновления 1.0
Google не смогла отбиться от рекордного штрафа в €4,1 млрд в Европе 4 мин.
Кризис Xbox поставил под угрозу закрытия Obsidian — студию в ответе за Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и South Park: The Stick of Truth 47 мин.
Toyota собирается при помощи ИИ навести порядок в своей документации и терминологии 2 ч.
Некоторые смартфоны Google Pixel перестали издавать звуки, когда на них звонят 2 ч.
В сервисе Apple Hide My Email обнаружена уязвимость, позволяющая раскрыть настоящий адрес почты 2 ч.
Anthropic удалила из Claude скрытую защиту от дистилляции ИИ-моделей китайскими разработчиками 3 ч.
Представлено решение Curator.Scanner для поиска уязвимостей во внешней IT-инфраструктуре 3 ч.
Власти США предложили разработчикам ИИ создать единые стандарты для моделей 4 ч.
Министерство юстиции Бразилии рассекретило продолжение легендарной серии Nintendo 5 ч.
ИИ и дипфейки используются в каждой восьмой успешной мошеннической схеме 5 ч.
Amazon запустила достаточно спутников для запуска конкурента Starlink 7 мин.
ИИ подрывает экологические цели: выбросы углекислого газа у Amazon подскочили на 16 % в 2025 году 10 мин.
«Яндекс» разрабатывает новые ИИ-устройства — «Пин», «Хронум» и другие загадочные продукты 16 мин.
Инвестиции с кешбэком: NVIDIA вкладывается в создание ИИ-инфраструктуры партнёров в обмен на доход от её эксплуатации 2 ч.
Weave представила бытового робота Isaac 1 — он будет наводить порядок, пока хозяев нету дома 2 ч.
Будущая Xbox Project Helix, вероятно, будет лишена дисковода 2 ч.
В центре Москвы открыли новый флагманский магазин Xiaomi Store 2 ч.
Getty Images отказалась поглощать Shutterstock — помешал британский регулятор 2 ч.
Intel без лишнего шума подняла рекомендованные цены Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus 2 ч.
Microsoft сняла с производства бюджетные Surface Go и Surface Laptop Go — вместо них предлагает Dell XPS 13 2 ч.