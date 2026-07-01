Google наконец отпустила на пенсию «отца интернета»

На следующей неделе Винтон Серф (Vinton Cerf), известный как «отец интернета», выйдет на пенсию, завершив тем самым одну из самых влиятельных карьер в истории цифровых технологий. Напоследок он принял участие в дискуссии, посвящённой вопросу открытых стандартов в инфраструктуре искусственного интеллекта.

Винтон Серф, которому сейчас 83 года, и его соавтор Роберт Кан (Robert Kahn) считаются архитекторами сетевых протоколов, которые легли в основу современного интернета. Его работа по созданию и популяризации TCP/IP, начавшаяся в семидесятые годы прошлого века, была отмечена многочисленными почётными степенями и наградами. С 2005 года Серф занимает должность вице-президента и «главного проповедника интернета» в Google.

На организованной Институтом Лауде конференции Open Frontier Серф и другие авторитетные учёные давали советы по разработке устойчивых систем с открытым исходным кодом — они делают ставку на открытую инфраструктуру продуктов на основе ИИ. Значительная часть дискуссий на мероприятии была посвящена проблеме централизации передовых моделей в нескольких обеспеченных ресурсами лабораториях, и это расходится с принципами децентрализованного мира открытого интернета, который сделал протоколы Серфа такими надёжными.

Появление ИИ-агентов, считает он, подтолкнёт технологические компании обратно к открытым протоколам. Некоторые участники дискуссии предположили, что общения на естественном языке между большими языковыми моделями будет достаточно, Но Серф указал, что потребуются формальные стандарты — в противном случае их взаимодействие грозит обернуться игрой в «испорченный телефон».