Корейский антимонопольный регулятор заявил, что Google злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке приложений для Android, чтобы препятствовать конкуренции. Американский технологический гигант будет оштрафован, и ему предложат принять корректирующие меры.

Злоупотребление Google доминирующим положением на рынке приложений для Android, по версии Бюро по надзору за рынком при Корейской комиссии по справедливой торговле (KFTC), повлияло на выручку компании, которая составила 14,16 трлн вон ($9,1 млрд). В период с июля 2019 по март 2026 года действовала программа Google Games/Google Velocity, которая внутри компании проходила под именем Project Hug. Она предлагала разработчикам финансовую поддержку при использовании сервисов Google, в том числе Cloud, Ads и YouTube, при условии, что их игры в магазине приложений Google предлагали как минимум столь же выгодные условия, что и на конкурирующих площадках.

Соглашения составлялись таким образом, что по мере роста дохода в Google «Play Маркете» увеличивалась и финансовая поддержка разработчиков со стороны компании, то есть создавались сильные стимулы для приоритетного использования площадки Google. Программа, вместе с тем, значительно снижала для разработчиков стимулы распространять игры через конкурирующие магазины приложений, в том числе южнокорейский OneStore, то есть соглашения с Google фактически носили эксклюзивный характер.

«Google конкурирует с другими магазинами приложений на честных условиях и предоставляет разработчикам и потребителям в Корее значительные преимущества. Мы добросовестно сотрудничали при проведении KFTC и будем далее доказывать комиссарам, что нарушений закона не было», — заявили в Google агентству Reuters. Если ведомство придёт к выводу, что Google злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке, оно может наложить штраф в размере до 6 % от выручки, составившей $9,1 млрд. У компании будет восемь недель, чтобы предоставить письменный ответ на отчёт о расследовании и изучить доказательства. Бюро пообещало собрать комиссию в полном составе, вынести окончательное решение в кратчайшие сроки и соблюсти право Google на надлежащую правовую процедуру.