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Нехватку людей восполнят машины: в Японии планируют внедрить 10 млн роботов к 2040 году

Когда речь идёт о замене людей роботами, не все задумываются о том, что они будут активнее использоваться в тех сферах деятельности, которые для людей опасны или непривлекательны. Японские власти рассчитывают, что к 2040 году количество эксплуатируемых в стране роботов будет измеряться 10 млн штук, и некоторая их часть займётся обеспечением медицинского ухода за престарелыми и больными людьми.

Источник изображения: UBTech Robotics

Источник изображения: UBTech Robotics

Демографическая проблема японского общества заключается в том, что оно стремительно стареет, и для ухода за расширяющейся аудиторией пожилых граждан перестаёт хватать рабочих рук. По словам министра экономики, торговли и промышленности Японии Рёсэя Акадзавы (Ryosei Akazawa), на которого ссылается The Register, роботов нужно активнее внедрять не только в сфере здравоохранения, но и производства напитков и продуктов питания. Японское правительство для реализации этой программы готово увеличить инвестиции в создание ИИ-моделей для сферы робототехники и других физических воплощений подобных технологий. К участию в инициативе будут привлечены крупные японские компании, обладающие опытом в сфере робототехники: SoftBank, NEC, Sony Group и Honda Motor. Они объединят свои усилия в рамках консорциума Noetra, присоединиться к нему могут также Fujitsu и Rakuten, которые пока не подтвердили своего участия.

По словам японского министра, местные компании обладают большим опытом использования роботов для ухода за престарелыми людьми, промышленного производства, устранения последствий стихийных бедствий, включая аварию на атомной станции в Фукусиме. Помимо обслуживания потребностей внутреннего рынка, Япония в ближайшие годы хотела бы превратиться в крупного игрока в мировой робототехнике. Помимо демографических проблем, японская экономика также страдает от строгого иммиграционного законодательства, которое в значительной мере ограничивает приток иностранной рабочей силы. Её также смогут заменить роботы во многих отраслях, причём без серьёзных социальных потрясений в условиях ограниченности людского ресурса. Южная Корея тоже собирается занять лидирующие позиции на мировом рынке робототехнической продукции. Местной компании Hyundai Motor, например, уже принадлежит американский разработчик Boston Dynamics, известный своими ловкими и быстрыми роботами.

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Теги: роботы, робототехника, япония
роботы, робототехника, япония
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