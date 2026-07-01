UBTech представила домашнего робота U1 с силиконовой кожей и ИИ — в мужской и женской версиях

Китайская компания UBTech Robotics, представила потребительского человекоподобного робота U1, предназначенного для общения с пользователями в домашних условиях. Он обладает реалистичной силиконовой кожей и предлагается в виде мужчины или женщины ростом 183 и 168 см соответственно.

U1 оснащён 88 сервоприводами, силиконовым корпусом и эмоциональной ИИ-моделью, работающей локально с использованием процессора Rockchip RK3588. Пользовательские данные хранятся в памяти устройства без передачи в облако.

В отличие от промышленных роботов, к потребительским моделям предъявляются более жёсткие требования в области обеспечения конфиденциальности данных, безопасного взаимодействия с детьми, пожилыми людьми и домашними животными, а также внешнего облика.

Цзяо Цзичао (Jiao Jichao), вице-президент UBTech и руководитель Института исследований воплощённого интеллекта и человекоподобной робототехники, сообщил, что одной из самых сложных задач, стоящих перед инженерами, по-прежнему является воспроизведение роботом человеческой мимики, требующее задействования множества компонентов, а также использования ИИ-моделей, синхронизирующих речь с движениями «лица».

«Одной из самых больших проблем было добиться естественного внешнего вида и поведения робота после установки сложных механических систем в тело человеческого размера, а также обеспечить соответствие его мимики речи и эмоциям и стабильную работу в масштабе», — сказал Цзяо.

«Робот может вести беседы, поддерживать зрительный контакт с пользователями и продается только взрослым», — сообщила компания на презентации.

Модель U1 доступна в вариантах Lite, Pro и Ultra по цене от ¥119 800 ($17 650) до ¥990 000 ($145 855). В настоящее время робот доступен для предварительного заказа. По данным магазина UBTech на платформе JD.com, с момента открытия предзаказа U1 привлёк более 1 млн просмотров, а количество оформленных заказов уже достигло 13 тыс. Для регистрации предзаказа требуется предоплата в размере ¥3000 ($442).