Сегодня 02 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Киберспорт Valve увековечила в Counter-Strike 2 три...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Valve увековечила в Counter-Strike 2 триумф капитана Team Spirit на IEM Cologne Major 2026

Отгремевший недавно в Кёльне крупный киберспортивный турнир IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2 подарил болельщикам немало ярких моментов, и один из них студия Valve решила увековечить в игре.

Источник изображений: Valve

Источник изображений: Valve

Речь идёт об эпизоде из четвертьфинального матча сербской команды с российскими корнями Team Spirit и интернационального состава немецкой G2 Esports, который многие зрители назвали главным событием всего соревнования.

В развязке раунда на карте Mirage капитан Team Spirit Борис Воробьёв (он же magixx) остался в одиночку против четырёх соперников, но сумел обратить безнадёжную ситуацию в победу, одним зажимом расправившись со всем квартетом.

Как подметила Team Spirit, вышедший в ночь на 1 июля патч принёс в Counter-Strike 2 не только наклейки с автографами чемпионов и сувениры с лучшими моментами турнира в магазине кёльнского мейджора, но и отсылку к упомянутому эпизоду.

В магазине на карте Mirage, где magixx устроил засаду на соперников, появились четыре банки томатов «Magic. Секретная заправка» с «4x» на этикетке. «Хотели, чтобы это стало сюрпризом», — прокомментировали обнаружение отсылки в Valve.

Сам Воробьёв в послематчевом интервью признался, что даже не понял, что произошло: «Я вдавливаю [левую кнопку мыши] просто... Они все умерли. <...> Я просто втопил кнопку, и так совпало».

В том числе благодаря подвигу капитана Team Spirit победила G2 в четвертьфинале, но проиграла будущим чемпионам IEM Cologne Major 2026 в полуфинале. Триумфатором турнира стала на две пятых российская Team Falcons.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Steam стартовала летняя распродажа с «чертовски большими» скидками на тысячи игр
Глава Epic Games раскритиковал Valve за «очень безответственную» политику Steam в отношении генеративного ИИ
На две пятых российская Falcons выиграла IEM Cologne Major 2026 по CS2 — NiKo наконец стал чемпионом мира
Первый за три года трейлер подтвердил сроки выхода The Last Hour of an Epic To the Moon RPG — грандиозной RPG на час от авторов To the Moon
Перезагрузка бизнеса Xbox не затронет OD — загадочный хоррор от Кодзимы пока в безопасности
Xbox оставила без финансирования фэнтезийную ролевую игру Project Fantasy от создателей Hitman и 007 First Light
Теги: counter-strike 2, valve, шутер
counter-strike 2, valve, шутер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские автопроизводители ускоренно отказываются от иностранных чипов — из-за риска санкций
Россияне стали меньше пользоваться Telegram и WhatsApp, но больше — Instagram и Discord
ИИ убедили, что «2 + 2 = не 4» — после этого он выдал пароли пользователя
В Китае испытали элементы электромагнитной катапульты для запуска ракет в космос — старты планируют с горных вершин Тибета
Нашумевшее скандинавское выживание Valheim на релизе подорожает в полтора раза и другие детали обновления 1.0
Студия создателя Deus Ex и System Shock перестанет делать игры — после провала Thick as Thieves в OtherSide осталось меньше десяти человек 8 мин.
Google не смогла отбиться от рекордного штрафа в €4,1 млрд в Европе 16 мин.
Кризис Xbox поставил под угрозу закрытия Obsidian — студию в ответе за Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и South Park: The Stick of Truth 59 мин.
Toyota собирается при помощи ИИ навести порядок в своей документации и терминологии 2 ч.
Некоторые смартфоны Google Pixel перестали издавать звуки, когда на них звонят 2 ч.
В сервисе Apple Hide My Email обнаружена уязвимость, позволяющая раскрыть настоящий адрес почты 2 ч.
Anthropic удалила из Claude скрытую защиту от дистилляции ИИ-моделей китайскими разработчиками 3 ч.
Представлено решение Curator.Scanner для поиска уязвимостей во внешней IT-инфраструктуре 4 ч.
Власти США предложили разработчикам ИИ создать единые стандарты для моделей 4 ч.
Министерство юстиции Бразилии рассекретило продолжение легендарной серии Nintendo 5 ч.
Amazon запустила достаточно спутников для запуска конкурента Starlink 19 мин.
ИИ подрывает экологические цели: выбросы углекислого газа у Amazon подскочили на 16 % в 2025 году 22 мин.
«Яндекс» разрабатывает новые ИИ-устройства — «Пин», «Хронум» и другие загадочные продукты 28 мин.
Инвестиции с кешбэком: NVIDIA вкладывается в создание ИИ-инфраструктуры партнёров в обмен на доход от её эксплуатации 2 ч.
Weave представила бытового робота Isaac 1 — он будет наводить порядок, пока хозяев нету дома 2 ч.
Будущая Xbox Project Helix, вероятно, будет лишена дисковода 2 ч.
В центре Москвы открыли новый флагманский магазин Xiaomi Store 2 ч.
Getty Images отказалась поглощать Shutterstock — помешал британский регулятор 2 ч.
Intel без лишнего шума подняла рекомендованные цены Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus 2 ч.
Microsoft сняла с производства бюджетные Surface Go и Surface Laptop Go — вместо них предлагает Dell XPS 13 2 ч.