Valve увековечила в Counter-Strike 2 триумф капитана Team Spirit на IEM Cologne Major 2026

Отгремевший недавно в Кёльне крупный киберспортивный турнир IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2 подарил болельщикам немало ярких моментов, и один из них студия Valve решила увековечить в игре.

Речь идёт об эпизоде из четвертьфинального матча сербской команды с российскими корнями Team Spirit и интернационального состава немецкой G2 Esports, который многие зрители назвали главным событием всего соревнования.

В развязке раунда на карте Mirage капитан Team Spirit Борис Воробьёв (он же magixx) остался в одиночку против четырёх соперников, но сумел обратить безнадёжную ситуацию в победу, одним зажимом расправившись со всем квартетом.

Как подметила Team Spirit, вышедший в ночь на 1 июля патч принёс в Counter-Strike 2 не только наклейки с автографами чемпионов и сувениры с лучшими моментами турнира в магазине кёльнского мейджора, но и отсылку к упомянутому эпизоду.

В магазине на карте Mirage, где magixx устроил засаду на соперников, появились четыре банки томатов «Magic. Секретная заправка» с «4x» на этикетке. «Хотели, чтобы это стало сюрпризом», — прокомментировали обнаружение отсылки в Valve.

Сам Воробьёв в послематчевом интервью признался, что даже не понял, что произошло: «Я вдавливаю [левую кнопку мыши] просто... Они все умерли. <...> Я просто втопил кнопку, и так совпало».

В том числе благодаря подвигу капитана Team Spirit победила G2 в четвертьфинале, но проиграла будущим чемпионам IEM Cologne Major 2026 в полуфинале. Триумфатором турнира стала на две пятых российская Team Falcons.