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Одноканальная память замедлила Steam Machine на 19 %, но в играх потери оказались меньше

Игровой мини-ПК Steam Machine от Valve поставляется с одним модулем оперативной памяти DDR5 SO-DIMM ёмкостью 16 Гбайт. Первоначально Valve предполагала, что в зависимости от поставщика устройство может комплектоваться либо одним модулем на 16 Гбайт, либо двумя модулями по 8 Гбайт, но сейчас в комплект входит только один модуль памяти, причём очень свежий, выпущенный в 2026 году.

Источник изображения: TechPowerUp

Источник изображения: TechPowerUp

YouTube-канал GamersNexus протестировал Steam Machine в стандартном одноканальном режиме памяти, а также с добавлением ещё одного модуля ОЗУ на 16 Гбайт. Во втором случае тесты старались проводить таким образом, чтобы система не использовала более 16 Гбайт памяти, поэтому результаты должны отражать в основном разницу между одноканальным и двухканальным режимами работы, а не увеличение объёма памяти.

Источник изображения здесь и ниже: YouTube / GamersNexus

Источник изображения здесь и ниже: YouTube / GamersNexus

Самая значительная разница в производительности наблюдалась в тесте сжатия 7-Zip, где конфигурация с двумя модулями памяти показала результат 65 832 MIPS по сравнению с 55 126,5 MIPS у стандартной одноканальной конфигурации ОЗУ.

В играх также наблюдался прирост производительности, когда ограничивающим фактором был процессор. В Baldur’s Gate 3 при разрешении 1080p и низких настройках производительность улучшилась на 15,3 %, а в The Outer Worlds 2 при том же разрешении — на 14,7 %. В Resident Evil 4 при разрешении 1080p с приоритетом производительности быстродействие улучшилось на 10,0 %.

Влияние на производительность было значительно меньше в тестах, ориентированных на графический процессор. В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty при разрешении 1080p Ultra разница составила всего 0,9 %, в Dragon’s Dogma 2 и Kingdom Come: Deliverance II — 0,6 %. В некоторых случаях показатели всё ещё демонстрировали более заметную разницу. Например, в Baldur’s Gate 3 при разрешении 1080p Ultra улучшение составило 8,7 %, а в Starfield при том же разрешении — 3,6 %. В Resident Evil 4 при настройках, ориентированных на видеокарту, улучшение составило 3,4 %.

GamersNexus отмечает, что в Steam Machine можно установить дополнительный модуль памяти. Однако это потребует практически полной разборки ПК. Доступ к оперативной памяти возможен без снятия радиатора, но в процессе используются приклеенные гибкие кабели, что делает модернизацию менее подходящей для пользователей без опыта сборки ПК.

Учитывая, что Steam Machine не предназначена для игр в разрешении 4K Ultra, большинство геймеров, вероятно, не заметят существенной разницы в производительности. Процесс разборки непрост, и Valve следовало бы предусмотреть это заранее. Простая съёмная панель внизу значительно упростила бы доступ к оперативной памяти. Тем не менее, тот факт, что пользователи могут модернизировать систему в любое время, уже является преимуществом Steam Machine. Но сложная разборка может также объяснить, почему компания не предложила вариант Steam Machine без предустановленных компонентов. У многих пользователей, вероятно, найдётся старый M.2-накопитель большей ёмкости, но установка дополнительной памяти — это другой вопрос.

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Теги: steam machine, производительность, тесты, valve
steam machine, производительность, тесты, valve
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