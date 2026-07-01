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Издатель Warhammer 40,000: Battlesector спас Warhammer Blood Bowl от неплатёжеспособной Nacon

Финансовые проблемы французского издательства Nacon (Terminator: Survivors, Styx: Blades of Greed, RoboCop: Rogue City) поставили его игровой каталог под угрозу, однако как минимум за одну франшизу переживать больше не стоит.

Источник изображения: Cyanide Studio

Источник изображения: Cyanide Studio

Как стало известно, британский издатель Slitherine (Warhammer 40,000: Battlesector) приобрёл у Nacon лицензию на Warhammer Blood Bowl — серию симуляторов американского футбола в фэнтезийной вселенной Warhammer.

Slitherine продолжит работу над анонсированной в марте Nacon новой Warhammer Blood Bowl в сотрудничестве с бессменным разработчиком игр франшизы — французской Cyanide Studio (серия Styx).

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

«Мы рады гарантировать будущее Blood Bowl вместе со Slitherine. [Она] проявила себя выпуском качественных стратегий. Думаем, мы идеальная пара», — заявил гендиректор Cyanide Патрик Плигерсдорффер (Patrick Pligersdorffer).

Издательский директор Slitherine Марко Миноли (Marco Minoli) назвал Blood Bowl одной из самых знаковых и уникальных видеоигровых стратегий: «Для нас большая честь формировать её будущее вместе с Cyanide и Warhammer».

Владельцам Blood Bowl 3 новая игра достанется бесплатно (источник изображения: Steam)

Владельцам Blood Bowl 3 новая игра достанется бесплатно (источник изображения: Steam)

Подробностями будущего Warhammer Blood Bowl под крылом Slitherine поделятся 22 июля на игровой презентации Slitherine Next — трансляция стартует в 19:00 по московскому времени на Twitch-канале издательства.

Новая Warhammer Blood Bowl создаётся на основе вышедшей в 2023 году Blood Bowl 3, но расширяет опыт. Релиз ожидался прошедшей весной на PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, но разработка затянулась.

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Теги: warhammer blood bowl, cyanide studio, nacon, slitherine, стратегия
warhammer blood bowl, cyanide studio, nacon, slitherine, стратегия
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