Пользователи Claude встретили возвращение Fable 5 волной критики из-за новых ограничений

После почти трёхнедельного перерыва, вызванного ограничениями со стороны правительства США, мощные ИИ-модели Fable 5 и Mythos 5 от Anthropic снова становятся доступны пользователям. Однако подписчики Claude узнали, что и без того короткий период доступности Fable 5 будет ещё больше сокращён. Этот факт вызвал настоящую бурю возмущения в сети.

По данным Anthropic, ИИ-модель Fable 5 должна стать доступна сегодня, 1 июля. Mythos 5 — более мощная модель с меньшим количеством мер безопасности — уже доступна для определённого числа организаций в США, но пока не выпускается для широкой публики. Помимо доступности через API, свободный доступ к Fable 5 будет открыт для платных подписчиков Claude Pro, Max, Team и некоторых корпоративных тарифных планов, но только до 7 июля — всего на одну неделю, то есть лишь на половину периода, первоначально обещанного Anthropic. После окончания этого периода пользователям тарифных планов Claude придётся приобретать «кредиты на использование» Fable 5 по значительно более высокой цене, примерно соответствующей той, которую платят пользователи API.

Есть и ещё один нюанс: пользователи тарифных планов Claude смогут использовать Fable только в объёме 50 % от первоначально запланированного. Возмущённые новыми ограничениями, подписчики Claude выражают своё недовольство в длинной ветке на форуме Reddit, пишет PC World.

«Не очень хорошо, что Fable возвращают, а потом ещё и сокращают вдвое использование и убирают дни», — написал один пользователь Reddit. «Мы могли использовать его всего 3 дня из 14 обещанных, а теперь получаем только 7 дней с половинным использованием?» — написал другой.

Fable 5 и Mythos 5 были впервые выпущены 9 июня. Первоначальный план предусматривал, что подписчики Claude получат свободный доступ к Fable до 23 июня — две полные недели без каких-либо ограничений. Однако 12 июня Anthropic внезапно отключила Fable и Mythos после того, как правительство США, встревоженное отчётом Amazon о возможности лёгкого взлома этих моделей, ввело экспортные ограничения. После этого Anthropic заявила, что «оперативно приняла меры для устранения обнаруженного обхода защиты», внедрив «улучшенный классификатор безопасности, который выявляет и блокирует поведение, описанное в отчёте».

В адрес Fable уже ранее высказывались нарекания по поводу того, что модель слишком быстро отклоняла определённые запросы, особенно касающиеся кибербезопасности и биологии, и даже отвлекала пользователей от деликатных вопросов, пытаясь сменить тему без объяснения причин.

Среди пользователей недоумение также вызвало сообщение Anthropic в социальных сетях о том, что «некоторые рутинные задачи, такие как программирование и отладка, будут перенесены на Opus 4.8» — менее мощную ИИ-модель.