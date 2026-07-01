Сегодня 02 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Пользователи Claude встретили возвращени...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Пользователи Claude встретили возвращение Fable 5 волной критики из-за новых ограничений

После почти трёхнедельного перерыва, вызванного ограничениями со стороны правительства США, мощные ИИ-модели Fable 5 и Mythos 5 от Anthropic снова становятся доступны пользователям. Однако подписчики Claude узнали, что и без того короткий период доступности Fable 5 будет ещё больше сокращён. Этот факт вызвал настоящую бурю возмущения в сети.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

По данным Anthropic, ИИ-модель Fable 5 должна стать доступна сегодня, 1 июля. Mythos 5 — более мощная модель с меньшим количеством мер безопасности — уже доступна для определённого числа организаций в США, но пока не выпускается для широкой публики. Помимо доступности через API, свободный доступ к Fable 5 будет открыт для платных подписчиков Claude Pro, Max, Team и некоторых корпоративных тарифных планов, но только до 7 июля — всего на одну неделю, то есть лишь на половину периода, первоначально обещанного Anthropic. После окончания этого периода пользователям тарифных планов Claude придётся приобретать «кредиты на использование» Fable 5 по значительно более высокой цене, примерно соответствующей той, которую платят пользователи API.

Есть и ещё один нюанс: пользователи тарифных планов Claude смогут использовать Fable только в объёме 50 % от первоначально запланированного. Возмущённые новыми ограничениями, подписчики Claude выражают своё недовольство в длинной ветке на форуме Reddit, пишет PC World.

«Не очень хорошо, что Fable возвращают, а потом ещё и сокращают вдвое использование и убирают дни», — написал один пользователь Reddit. «Мы могли использовать его всего 3 дня из 14 обещанных, а теперь получаем только 7 дней с половинным использованием?» — написал другой.

Fable 5 и Mythos 5 были впервые выпущены 9 июня. Первоначальный план предусматривал, что подписчики Claude получат свободный доступ к Fable до 23 июня — две полные недели без каких-либо ограничений. Однако 12 июня Anthropic внезапно отключила Fable и Mythos после того, как правительство США, встревоженное отчётом Amazon о возможности лёгкого взлома этих моделей, ввело экспортные ограничения. После этого Anthropic заявила, что «оперативно приняла меры для устранения обнаруженного обхода защиты», внедрив «улучшенный классификатор безопасности, который выявляет и блокирует поведение, описанное в отчёте».

В адрес Fable уже ранее высказывались нарекания по поводу того, что модель слишком быстро отклоняла определённые запросы, особенно касающиеся кибербезопасности и биологии, и даже отвлекала пользователей от деликатных вопросов, пытаясь сменить тему без объяснения причин.

Среди пользователей недоумение также вызвало сообщение Anthropic в социальных сетях о том, что «некоторые рутинные задачи, такие как программирование и отладка, будут перенесены на Opus 4.8» — менее мощную ИИ-модель.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Anthropic удалила из Claude скрытую защиту от дистилляции ИИ-моделей китайскими разработчиками
Власти США предложили разработчикам ИИ создать единые стандарты для моделей
Anthropic договорилась с США — запрет на ИИ-модель Fable 5 снят
Американский стартап подал в суд на власти США из-за отключения от Anthropic Fable 5
В скандале с блокировкой Anthropic Fable 5 оказался замешан корейский оператор связи
Внезапная блокировка Anthropic Fable 5 подстегнула интерес к открытым ИИ-моделям
Теги: anthropic, claude fable 5, ии, ограничения
anthropic, claude fable 5, ии, ограничения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские автопроизводители ускоренно отказываются от иностранных чипов — из-за риска санкций
Россияне стали меньше пользоваться Telegram и WhatsApp, но больше — Instagram и Discord
В Китае испытали элементы электромагнитной катапульты для запуска ракет в космос — старты планируют с горных вершин Тибета
ИИ убедили, что «2 + 2 = не 4» — после этого он выдал пароли пользователя
Нашумевшее скандинавское выживание Valheim на релизе подорожает в полтора раза и другие детали обновления 1.0
Google не смогла отбиться от рекордного штрафа в €4,1 млрд в Европе 4 мин.
Кризис Xbox поставил под угрозу закрытия Obsidian — студию в ответе за Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и South Park: The Stick of Truth 47 мин.
Toyota собирается при помощи ИИ навести порядок в своей документации и терминологии 2 ч.
Некоторые смартфоны Google Pixel перестали издавать звуки, когда на них звонят 2 ч.
В сервисе Apple Hide My Email обнаружена уязвимость, позволяющая раскрыть настоящий адрес почты 2 ч.
Anthropic удалила из Claude скрытую защиту от дистилляции ИИ-моделей китайскими разработчиками 3 ч.
Представлено решение Curator.Scanner для поиска уязвимостей во внешней IT-инфраструктуре 3 ч.
Власти США предложили разработчикам ИИ создать единые стандарты для моделей 4 ч.
Министерство юстиции Бразилии рассекретило продолжение легендарной серии Nintendo 5 ч.
ИИ и дипфейки используются в каждой восьмой успешной мошеннической схеме 5 ч.
Amazon запустила достаточно спутников для запуска конкурента Starlink 7 мин.
ИИ подрывает экологические цели: выбросы углекислого газа у Amazon подскочили на 16 % в 2025 году 10 мин.
«Яндекс» разрабатывает новые ИИ-устройства — «Пин», «Хронум» и другие загадочные продукты 16 мин.
Инвестиции с кешбэком: NVIDIA вкладывается в создание ИИ-инфраструктуры партнёров в обмен на доход от её эксплуатации 2 ч.
Weave представила бытового робота Isaac 1 — он будет наводить порядок, пока хозяев нету дома 2 ч.
Будущая Xbox Project Helix, вероятно, будет лишена дисковода 2 ч.
В центре Москвы открыли новый флагманский магазин Xiaomi Store 2 ч.
Getty Images отказалась поглощать Shutterstock — помешал британский регулятор 2 ч.
Intel без лишнего шума подняла рекомендованные цены Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus 2 ч.
Microsoft сняла с производства бюджетные Surface Go и Surface Laptop Go — вместо них предлагает Dell XPS 13 2 ч.