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Anthropic договорилась с США — запрет на ИИ-модель Fable 5 снят

По всей видимости, обещанные переговоры на протяжении минувших выходных оказались продуктивными, поскольку к середине текущей недели власти США действительно разрешили Anthropic снять экспортные ограничения на использование ИИ-модели Fable 5. За несколько дней до этого послабления были сделаны в отношении доступа к более мощной модели Mythos 5.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Как поясняет Bloomberg, представители Anthropic о достижении прогресса в переговорах с американскими чиновниками сообщили на своей странице в социальной сети X. Экспортные ограничения на доступ к Fable 5 и Mythos 5 были сняты Министерством торговли США накануне, о чём ведомство сообщило компании. Сегодня Anthropic обещает начать процесс восстановления доступа к указанным моделям для пользователей. Компания поблагодарила пользователей за терпение, а также выразила признательность всем вовлечённым в процесс перезапуска моделей.

Как следует из направленного министром торговли США Говардом Лютником (Howard Lutnick) письма, Anthropic взяла на себя обязательства превентивно обнаруживать и нивелировать риски в области безопасности, связанные с этими моделями. Компания также согласилась взаимодействовать с правительством США в сфере разработки протоколов и стандартов, определяющих развитие будущих моделей. Fable 5 изначально была ориентирована на широкий доступ пользователей, она предусматривала ряд защитных механизмов, не позволяющих применять её в определённых целях, нежелательных с точки зрения общественной и корпоративной безопасности.

Инцидент с указанными ИИ-моделями Anthropic повлиял и на стратегию распространения моделей серии GPT-5.6 конкурирующей компании OpenAI, которая была вынуждена согласовать свои действия в этой сфере с правительством США, после чего решено было предоставить доступ к модели Sol 5.6 ограниченному кругу клиентов, которые были отобраны властями страны.

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Теги: anthropic, claude fable 5, claude mythos, ии, экспортные ограничения
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