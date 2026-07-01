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GeForce RTX 5090D стала первой видеокартой Blackwell, чей GPU покорил 4 ГГц

Команда оверклокеров OGS занесла в базу данных HWBOT результат разгона графического процессора видеокарты GeForce RTX 5090D до частоты 4002 МГц. По всей видимости, это первая видеокарта серии RTX Blackwell, работающая на частоте 4 ГГц, результат которой был подтверждён в бенчмарке.

Источник изображений: HWBOT

Источник изображений: HWBOT

Рекорд разгона был установлен на видеокарте Galax GeForce RTX 5090D HOF OC Lab Edition — оригинальной модели RTX 5090D, а не версии RTX 5090D V2, у которой объём видеопамяти снижен до 24 Гбайт. Согласно информации HWBOT, карта HOF OC Lab Edition на GPU GB202 охлаждалась жидким азотом.

Для подтверждения результата разгона использовался бенчмарк GPUPI v3.3 32B. Разогнанный графический ускоритель справился с задачами теста за 35 секунд и 377 миллисекунд. При этом GPU карты работал на частоте 4002 МГц, а чипы памяти GDDR7 — на эффективной частоте 1860 МГц.

GPUPI — это лёгкий вычислительный бенчмарк. Он не требует от GPU полной отдачи, в отличие от различных тестов с 3D-нагрузкой. Этот факт позволяет оверклокерам выжимать из графических процессоров максимальные частоты, что было бы невозможно при использовании более тяжёлых бенчмарков или игр. Следует также добавить, что официального списка рекордов разгона частоты GPU, по аналогии с рекордами частоты центральных процессоров, не существует. На практике именно тест GPUPI показывает уровень разгона видеокарт.

Согласно комментарию к заявке, в рамках эксперимента с разгоном Galax GeForce RTX 5090D HOF OC Lab Edition использовалась специальная внешняя тактовая плата External Clock Board от оверклокера Elmor, настроенная на частоту 28,7 МГц. Охлаждение видеокарты осуществлялось с использованием бачка для жидкого азота Bitspower Strata LN2 GPU Pot и термопасты Thermal Grizzly Kryonaut Extreme.

В составе тестовой платформы использовались процессор Intel Core i9-14900KF, работающий на частоте 6,0 ГГц, материнская плата Asus ROG Maximus Z790 Apex Encore, 32 Гбайт ОЗУ Corsair Vengeance DDR5 и блок питания Corsair WS3000.

Galax GeForce RTX 5090D HOF OC Lab Edition разработана специально для подобных экспериментов с экстремальным разгоном. Она оснащена очень мощной 36-фазной подсистемой питания VRM. Однако следует ещё раз пояснить, что этот результат разгона актуален только для энтузиастов оверклокинга. Он не отражает тактовые частоты, характерные для игровых видеокарт, производительность при воздушном охлаждении или настройки, которые пользователи могут воспроизвести на стандартных картах RTX 5090D.

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Теги: geforce rtx 5090d, видеокарта, рекорд, разгон, оверклокинг, blackwell
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