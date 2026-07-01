Microsoft научит Xbox превращать диски с играми в цифровые лицензии

Microsoft приступила к тестированию функции Disc2Digital для переноса лицензионных игр на физических носителях в цифровой формат. По сообщению The Verge, функция предназначена для сохранения доступа к существующим коллекциям на фоне возможного отказа производителя от выпуска физических носителей в будущем.

Disc2Digital работает только с дисками для консолей Xbox One и Xbox Series X / S, исключая поддержку форматов Xbox 360 и оригинальной Xbox. Процесс активации требует установки совместимого диска в консоль, авторизации в Microsoft и запуска игры, после чего система выдаёт лицензию на использование, привязанную к конкретному физическому носителю. При передаче диска другому пользователю цифровая лицензия автоматически перейдёт новому владельцу.

Цифровая версия физической копии игры для Xbox аналогична приобретённой в магазине Microsoft и предоставляет доступ к стримингу через Xbox Cloud Gaming при наличии подписки Game Pass, а также к Xbox Play Anywhere для поддерживаемых проектов. Функция также распространяется на диски, поставляемые в комплекте с консолью, и мультидисковые издания, включая загружаемый контент, хотя совместимость некоторых ранних версий Xbox One может быть ограничена особенностями их производства.

Физические носители сохраняют работоспособность после оцифровки, однако цифровая привязка аннулируется в случае продажи или передачи диска третьим лицам. Как отмечает The Verge, данная функция считается критически важной для подготовки к выпуску консоли следующего поколения, известной под кодовым названием Project Helix, которая, возможно, лишится встроенного дисковода. Это потребует от пользователей заблаговременной миграции своих коллекций игр в цифровой формат.