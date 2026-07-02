Илон Маск яростно отверг наличие у SpaceX планов по выпуску смартфона

Судя по активности Дональда Трампа (Donald Trump), наладить выпуск собственных смартфонов в этом мире может любая достаточно известная и при этом обеспеченная личность, а уж Илона Маска (Elon Musk) в отсутствии средств и амбиций заподозрить сложно. При этом недавно ему пришлось в очередной раз опровергать слухи о намерениях выпустить смартфон.

Издание The Wall Street Journal накануне опубликовало новость о якобы состоявшейся демонстрации Маском некоторым инвесторам SpaceX перед июньским IPO прототипа устройства, напоминающего смартфон, который был тоньше iPhone. По данным источника, устройство должно было оснащаться процессором Qualcomm Snapdragon и использовать операционную систему собственной разработки с ИИ-функциями, обеспечиваемыми стартапом xAI, который входит в SpaceX. На своей странице в социальной сети X Илон Маск назвал данную информацию несоответствующей действительности.

Данные слухи вполне укладывались в колею ранних сообщений о том, что операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) заверила инвесторов в готовности компании запустить сервис мобильной связи в США, который бы использовал возможности спутниковой группировки Starlink. Некоторые аналитики в своих рассуждениях на этом фоне дошли до предположений о способности SpaceX купить оператора связи T-Mobile. Заметим, что именно Starlink сейчас является единственным прибыльным подразделением SpaceX, а потому ставка на расширение бизнеса вполне может себя оправдать.

Ранее Маску уже приходилось отвергать идею выпуска смартфона, хотя и не окончательно. В прошлом году Маск признался, что эта идея буквально доводит его до смерти, но если его компаниям придётся выпустить смартфон, они это сделают, хотя сейчас они прилагают максимум усилий, чтобы не поддаваться такому соблазну. В феврале текущего года Маску пришлось опровергать слухи о намерениях SpaceX выпустить смартфон для Starlink.