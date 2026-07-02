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В NASA усомнились, что Boeing Starliner когда-либо получит разрешение на пилотируемые полёты

Управление генерального инспектора NASA направило руководству Программы пилотируемых полётов доклад, в котором разбираются миссии по доставке экипажей на МКС компаниями SpaceX и Boeing. Первая, отмечается в документе, сумела преодолеть технические трудности; а по поводу второй выражается сомнение, что корабль Boeing Starliner вообще когда-нибудь завершит этап испытаний.

Источник изображений: boeing.com

Источник изображений: boeing.com

«С учётом 11 лет работы и около 4 лет, оставшихся на операции МКС до 2030 года, у NASA и Boeing ограничены время и ресурсы для реализации ценности своих значительных инвестиций в Starliner», — заявили в управлении. Проекту Boeing Starliner постоянно сопутствовали неудачи и перерасходы бюджета со стороны и NASA, и самой Boeing. Корабль провёл три испытательных полёта, в том числе один пилотируемый, и в ходе каждого возникали значительные технические проблемы.

В ходе первого полёта в 2019 году Boeing Starliner так и не достиг МКС из-за ошибки в ПО, связанной со временем выполнения миссии, которая привела к ненадлежащему включению двигателей для выхода на орбиту, и это помешало стыковке космического корабля. Перед запланированным на 2021 год запуском обнаружились проблемы с заклинившими клапанами окислителя — старт перенесли на май 2022 года, когда Starliner успешно достиг МКС, несмотря на отказы двигателей и утечки гелия.

В 2023 году NASA планировало отправить на борту корабля двух астронавтов, но этого не случилось, потому что снова было выявлено множество проблем, в том числе неисправная парашютная система и риски возгорания, связанные с используемой для защиты внутренней проводки лентой. Крупным сбоем завершилась и единственная пилотируемая миссия Starliner — в результате инцидента никто не пострадал и не погиб, но астронавты Бутч Уилмор (Butch Wilmore) и Суни Уильямс (Suni Williams) застряли на МКС на несколько месяцев, потому что в NASA решили, что корабль недостаточно безопасен для возвращения экипажа на Землю.

Проблемы с утечками гелия и отказами двигательных установок, говорится в докладе, остаются нерешёнными на март 2026 года, и в NASA уже не уверены, когда корабль сможет завершить испытания и получить разрешение на пилотируемые полёты. Вину управление генерального инспектора возложило не только на Boeing, но и на NASA: космическое агентство было «чрезмерно самоуверенно в конструкции Boeing и возможности успеха, основываясь на использовании поставщиком устаревших систем», в результате чего были установлены «нереалистичные графики запуска и лётных испытаний». Учитывая, что Белый дом начал сокращать расходы везде, где это возможно, возможность повторных запусков Starliner и целесообразность его эксплуатации ставится под сомнение.

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Теги: nasa, boeing, starliner, космос
nasa, boeing, starliner, космос
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