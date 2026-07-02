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Amazon готова создать собственные чипы для телевизоров, планшетов и других гаджетов

Не все инициативы Amazon по выпуску электронных устройств можно считать удачными — фирменный смартфон, например, не прижился на рынке. Тем не менее, располагая гигантской облачной инфраструктурой, эта компания сейчас делает упор на развитие функций ИИ, а их поддержку оптимальным образом обеспечивает спектр чипов собственной разработки, как считают представители Amazon.

Источник изображения: Amazon

Источник изображения: Amazon

Подобным мнением в интервью CNBC поделился директор Amazon по аппаратному обеспечению и услугам Панос Панай (Panos Panay): «Мы выпускаем кремниевые компоненты для полной линейки устройств, которые поставляем». По его словам, кастомные чипы разработки Amazon содержатся в устройствах Echo Show 8, Echo Show 11 и Fire TV. В октябре прошлого года компания представила чипы AZ3 и AZ3 Pro, которые предназначены для работы с ИИ-моделями на стороне устройства, а не в облаке. Растёт количество производителей устройств, которые считают, что локальная обработка данных в инфраструктуре ИИ не только повышает быстродействие, но и обеспечивает более высокую приватность данных.

Панос Панай также добавил, что наличие чипов собственной разработки как в конечных устройствах, так и в облачной инфраструктуре способствует более эффективной интеграции программного обеспечения. Такая концепция, по его словам, подходит и для домашних устройств, особенно с учётом обеспечения более высокой кибербезопасности. Впрочем, от применения специализированных готовых чипов Amazon полностью не отказывается, и продолжает использовать компоненты той же Qualcomm, например.

В этом году Amazon запустила усовершенствованный голосовой интерфейс Alexa+ на американском рынке. Этот ИИ-ассистент может понимать более комплексные запросы и запоминать контекст, а также привычки пользователя. Amazon старается объединять все свои устройства в общую экосистему с точки зрения управления. По мнению Паная, устройства Amazon в своём эволюционном развитии будут всё сильнее отдаляться от приложений и дисплеев, и больше полагаться на беседы и контекст. При этом Amazon не берётся предсказать, какой тип ИИ-устройств окажется наиболее перспективным, поэтому в корпоративной лаборатории полно прототипов самого разного вида. Часть из них будет сочетать портативность с поддержкой ИИ, план по развитию этого направления уже проработан на несколько лет вперёд. Наличие мобильных устройств с поддержкой ИИ позволяет пользователю сохранять нужный контекст при нахождении как дома, так и за его пределами. Ждать появления первого продукта Amazon с такими возможностями не придётся долго, как пояснил Панай.

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Теги: amazon, amazon alexa, ии-помощник, разработка чипа, процессоры
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