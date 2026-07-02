Серийные роботакси Tesla Cybercab без руля и педалей начали ездить по дорогам столицы Техаса

Благодаря Илону Маску (Elon Musk) компания Tesla хоть и славится масштабом своих технических амбиций, на практике нередко уступает конкурентам по размаху практической реализации передовых идей. Выпуск беспилотных такси Cybercab без руля и педалей был налажен ещё в прошлом квартале, но только недавно Tesla вывела их на дороги общего пользования США.

Как и в случае с проектом Robotaxi, который был запущен чуть более года назад, речь пока идёт об эксплуатации неопределённого количества машин в техасской столице с неизменным страхующим наблюдателем на правом пассажирском сидении. Напомним, что салон Cybercab предусматривает всего два посадочных места, и с точки зрения управления машиной они абсолютно равнозначны, ибо левое всё равно лишено руля и педалей. По всей видимости, с учётом правосторонней схемы движения в США компания считает важным демонстрировать, что наблюдатель точно не занимает место водителя, даже если в машине нет органов управления, которыми мог бы воспользоваться человек.

Tesla распространила на этой неделе видео, которое демонстрирует эксплуатацию первых Cybercab в серийном исполнении на дорогах Остина. Насколько многочисленным будет парк Cybercab в этом городе, не уточняется. При условии наличия представителя компании на одном из двух сидений, второе может занять только один пассажир. Чтобы развернуть полноценную эксплуатацию роботакси в Остине, Tesla придётся не только заручиться разрешением местных властей на осуществление перевозок таким способом, но и изготовить достаточное количество Cybercab. Впрочем, некоторые источники утверждают, что их тираж уже измеряется сотнями штук, и главные препятствия на пути их экспансии носят преимущественно регуляторный характер.

Напомним, Cybercab рассматривается Tesla в качестве важного элемента своего стратегического плана развития. Из-за него компания даже отказалась от выпуска более доступного электромобиля за $25 000 с обычными органами управления. Илон Маск убеждён, что беспилотные такси полностью перекроят рынок пассажирских перевозок, и обладание личным транспортом утратит свою актуальность в большинстве регионов с развитой сетью дорог и системами связи.