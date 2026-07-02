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Новый биом, корабли и ветер: первое крупное обновление для Windrose получило подробности и геймплейный тизер

Узбекистанская студия Kraken Express поделилась подробностями первого крупного контентного обновления для нашумевшего кооперативного пиратского симулятора выживания Windrose, плывущего по волнам раннего доступа.

Источник изображений: Kraken Express

Источник изображений: Kraken Express

По словам Kraken Express, большинство насущных проблем Windrose уже решены, поэтому команда «плотно работает» над первым крупным обновлением под кодовым названием Ashlands. Официальный тизер апдейта прикреплён ниже.

Основной особенностью Ashlands станет четвёртый полноценный биом — земли, пережившие вулканические извержения. Обещают новые острова, ресурсы, предметы, рецепты, точки интереса, врагов и серьёзного босса.

Кроме того, Ashlands принесёт с собой новую главу сюжета (охота за Оболами продолжится), побочные задания, дополнительные фракции, снаряжение (броня, оружие) и обновление облика Буканьеров.

Также планируют расширить систему строительства, улучшить корабельный геймплей, добавить новые классы кораблей (как минимум один) и морские песни. Обещают подумать и над реализацией влияния ветра на плавание.

Из готовящихся кораблей (бригантина, флейт, галеон) в Ashlands появится как минимум один

Из готовящихся кораблей (бригантина, флейт, галеон) в Ashlands появится как минимум один

Разработка Ashlands находится на ранней стадии, и более отдалённые планы команда лишь формирует. Запуск игры в раннем доступе потребовал от Kraken Express много сил, поэтому долгосрочное планирование пока не в приоритете.

Windrose вышла 14 апреля в раннем доступе Steam и Epic Games Store. Игра заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 87 %) от пользователей сервиса Valve и продалась в количестве 2 млн копий за месяц.

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Теги: windrose, kraken express, симулятор выживания
windrose, kraken express, симулятор выживания
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