Продажи пиратского хита Windrose за месяц в раннем доступе Steam превысили два миллиона копий

Разработчики из узбекистанской студии Kraken Express отчитались о новых успехах своего кооперативного пиратского симулятора выживания Windrose, плывущего по волнам раннего доступа.

Напомним, за двое суток с официального запуска раннего доступа продажи Windrose по всему миру превысили 500 тыс. копий, на исходе первой недели составили миллион экземпляров, а по итогам 16 дней преодолели отметку 1,5 млн.

Как стало известно, ровно за месяц после прибытия в порт раннего доступа Windrose достигла 2 млн проданных копий. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией и благодарностью разработчиков.

«Эта веха — новое начало для нас, для игры и для сообщества в целом. Мы искренне тронуты вашей поддержкой и продолжим усердно работать над тем, чтобы это приключение оставалось по-настоящему особенным», — заверили авторы.

Разработчики Windrose признались, что, когда «только-только вступили на путь приключений», и представить не могли, что игра «соберёт вокруг себя такое большое и увлечённое сообщество».

В ближайшее время Kraken Express планирует выпустить для Windrose патч, который исправит ряд распространённых проблем, после чего перейдёт к полноценной работе над следующим крупным обновлением (ожидается через полгода).

Windrose вышла 14 апреля в раннем доступе Steam и Epic Games Store. В сервисе Valve игра заслужила 37 тыс. «очень положительных» отзывов (рейтинг 87 %) и достигла пикового онлайна в размере 222 тыс. человек.

Теги: windrose, kraken express, симулятор выживания, продажи игр
