«Продолжаете удивлять, капитаны!»: пиратский хит Windrose достиг новой вершины продаж и получил патч с техническими улучшениями

Разработчики из узбекистанской студии Kraken Express сообщили о выходе нового патча и очередной вершине продаж своего кооперативного пиратского симулятора выживания Windrose, плывущего по волнам раннего доступа.

Напомним, за двое суток с официального запуска раннего доступа продажи Windrose по всему миру превысили 500 тыс. копий, тогда как на исходе первой недели показатель превысил миллион экземпляров.

Как стало известно, за 16 дней со старта раннего доступа Windrose преодолела отметку 1,5 млн проданных копий. Анонс сопровождался трейлером с хвалебными отзывами пользователей Steam и игровых изданий.

«Вы продолжаете удивлять, капитаны! <...> Мы преодолели отметку в 1 500 000 проданных копий. Сообщество игры продолжает расти, и глядя на это, мы чувствуем невероятную благодарность», — поделились разработчики.

Что касается нового патча, то в версии 0.10.0.4.268-9d2ca277 разработчики Windrose реализовали обещанные улучшения стабильности соединения, снижение нагрузки на HDD/SSD и процессор, уменьшение стоимости ряда строительных элементов.

Кроме того, заплатка принесла с собой новый контент (строительные элементы, грядки, звуковые и визуальные эффекты), исправления багов и вылетов. Полный список изменений доступен по ссылке.

Windrose вышла 14 апреля в раннем доступе Steam и Epic Games Store. В сервисе Valve игра заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 87 %). Первое крупное контентное обновление ожидается как минимум через полгода.