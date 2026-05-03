Windrose — пираты в моде при любой погоде. Предварительный обзор

Жанр Экшен Издатель Kraken Express, Pocketpair Разработчик Kraken Express Минимальные требования Процессор Intel Core i7-8700K 3,7 ГГц / AMD Ryzen 7 2700X 3,7 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti / AMD Radeon RX 6800, 30 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11 Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-10700 2,9 ГГц / AMD Ryzen 7 5800X 3,8 ГГц, 32 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 12 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT, 30 Гбайт на SSD-накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 11 Дата выхода 14 апреля 2026 года Возрастной ценз Не определён Локализация Текст Платформы PC Официальный сайт

Если вы, как и я, обожаете пиратскую эстетику, то, вероятно, пристально всматриваетесь в каждый подходящий релиз. И я не говорю про проекты, что лишь эксплуатируют визуальные и звуковые образы антуража, — их как дублонов в сундуке мертвеца. Я имею в виду те игры, что захватывают самую суть, дают возможность прожить настоящее пиратское приключение — вольное, весёлое, опасное, такое, про которое можно с восторгом рассказывать своим сухопутным друзьям в стремлении пристрастить их к виртуальной морской романтике. Windrose — серьёзная заявка на что-то подобное, но не без нюансов раннего доступа…

⇡#С самого дна

Начинается игра с гибели главной героини (или героя): пуля в сердце, корабль на дне, а всё добро, включая таинственную древнюю безделушку, похищено. Но с каких пор смерть — это препятствие для бывалых морских волков?! Очнувшись на необитаемом острове и имея при себе лишь сломанную саблю да пистолет без пороха и пуль, мы должны проделать немалый путь, чтобы вновь выйти в море под парусом. А для начала стоит решить насущные проблемы — чего бы поесть, как смастерить саблю повнушительнее и, конечно, как выбраться с треклятого клочка суши.

Если вы играли хоть в одну «выживалку», то и на необитаемом острове почувствуете себя как дома. Вам предстоит добывать ресурсы, улучшать инструменты, чтобы добывать более требовательные ресурсы, чтобы делать ещё более замысловатые инструменты. Также добытое пойдёт на улучшение экипировки, которая позволит выживать в более суровых передрягах (например, если на вас в лесу или руинах нападет не один, а сразу два кабанчика). И вот шаг за шагом, крупица за крупицей вы будете осваивать остров, отстраивать свою базу и повышать собственную силу. Как только уверенность в себе окрепнет, а живность на острове перестанет доставлять хоть какой-то дискомфорт, можно обратить взгляд к горизонту.

Сначала в наше распоряжение попадает хлипкое судёнышко, что позволит путешествовать лишь до ближайших островков, да и это путешествие будет довольно сложным и долгим — открытое море крайне агрессивно к шлюпке, и, если не будете следить за курсом, вас унесёт далеко от требуемого места. На новой земле тоже опасностей не счесть — так что обязательно заведите привычку ставить точки возрождения, сразу же высадившись на неизведанном острове. Иначе, в случае гибели, вам предстоит утомительный путь от базы до места очередной смерти.

Исследуем новые земли мы, кстати, не только наживы ради, но и с конкретной целью — вызволить из плена других уцелевших членов нашей команды, а ещё чтобы найти обломки какого-нибудь судна, более-менее пригодного для восстановления. После спасения команды и проведения необходимых работ мы наконец-то сможем полноценно покорять местные воды и вдохнуть воздуха пиратских приключений полной грудью.

Получив настоящий корабль, мы вольны отправиться куда угодно. Точнее, почти куда угодно, ведь карта поделена на зоны с рекомендуемыми уровнями. Сунетесь куда-то не по рангу — и в первой же стычке отправитесь на корм рыбам. Так что, если не хотите преодолевать непомерные испытания и часто гибнуть, лучше взяться за дела по плечу. И конечно, попутно улучшить корабль, прокачать способности, собрать экипировку, дающую некоторые особые преимущества, и обзавестись личным оружием посолиднее.

Занятий в Windrose хватает. Можно, например, пойти по цепочке основного квеста — по следам похищенной безделушки, устраняя по дороге помощников нашего архиврага, Чёрной Бороды. Можно взяться и за второстепенное задание одной из местных фракций, и, например, выследить и потопить докучающие ей пиратские корабли или, скажем, доставить в целости ценный груз. А иногда приключения сами находят нас: в ходе дежурного осмотра какой-нибудь неприметной точки интереса на каком-нибудь забытом Посейдоном острове можно найти заметку, что запустит совершенно неожиданную цепочку приключений.

И пусть особенных сюжетных изысков или глубокой драматургии в Windrose нет, но зато в ней есть кое-что поважнее! Игра дарит то самое чувство свободного приключения, когда вы плывёте в определённое место с конкретной целью, а по дороге успеваете пережить ещё десяток маленьких, но ярких событий. Вот под руку попадается карта сокровищ с крестом, отмечающим заветное место, — курс на сундук; вот по дороге натыкаешься на неизведанный остров с парочкой потенциально любопытных мест — бросаем якорь, пускаемся в экспедицию; или же на пути встанет особый корабль флота Чёрной Бороды, набитый пиастрами, — пушки к бою, абордажные крюки наготове!

⇡#Испытания раннего доступа

Система морских сражений в Windrose решена просто, но крепко. Нечто похожее вы уже могли видеть в играх в пиратском антураже вроде Assassin's Сreed: Black Flag или, скажем, в легендарных «Корсарах». В бою необходимо обстреливать вражеские суда из трёх пушечных батарей, расположенных слева, справа и в носовой части. При этом желательно активно маневрировать, избегать чрезмерного урона и стараться давать залп в тот же момент, когда орудия перезарядятся. Также в бою можно использовать разные предметы, чтобы, например, на некоторое время укрепить обшивку судна или же подлатать потрёпанный корпус.

Получив достаточно урона, вражеский корабль выйдет из боя — тут вы можете как потопить его добивающим пушечным залпом и затем собрать с тонущих обломков немного ценных ресурсов, так и взять противника на абордаж (в случае победы получите куда больше ценностей). Но, планируя палубную поножовщину, важно держать в голове уровень вражеского судна, готовность команды (определяется конкретным показателем вещицы в слоте корабля) и свою личную экипировку. Окажетесь не готовы — и бой легко может закончиться не в вашу пользу. Команду перебьют, а вам придётся драться в одиночку против толпы разъярённых матросов. И даже тысячи часов опыта в Souls-играх не помогут вам преуспеть в этом поединке.

Боевая система, как и морские сражения, не изобретает что-то новое, а старается соответствовать стандартам жанра. В нашем распоряжении есть определённый запас выносливости, которая расходуется на отскоки, блоки, а также базовые и мощные атаки. А ещё для пущей убедительности всегда можно выхватить огнестрел, а затем долго и мучительно его перезаряжать — реализм! Ещё в Windrose присутствует механика временного здоровья, как, например, в Bloodborne, где часть потерянной шкалы можно восстановить ударами по противнику. А ещё у вас и у врагов имеется показатель стойкости — он расходуется при пропущенных ударах, выстрелах или при попадании в блок. Если все единицы стойкости закончились, то противник (или вы) ненадолго потеряет возможность атаковать и защищаться и откроется для ударов.

Несмотря на некоторую визуальную и игровую неуклюжесть, как корабельные, так и пешие схватки исполнены неплохо и приносят удовольствие. Ровно до того момента, пока не наткнёшься на преграду в виде довольно странно настроенного баланса и скачущей сложности. Например, разница уровней в Windrose весьма сурова — даже бой с противником всего на уровень выше заставит изрядно попотеть. Да что там, в ином морском сражении вам запросто могут дать прикурить корабли вашего же ранга, а то и уровнем ниже. А вот чтобы потопить их, придётся повозиться, даже если у вас максимально доступная прокачанная экипировка.

То же и со схватками на мечах — враги становятся крепче и смертоноснее непропорционально нашему прогрессу и уровню. И если в схватках с одним-тремя противниками это ещё можно нивелировать ловкостью и умением, то вот зачистка какого-нибудь лагеря или места крушения, где супостатов десятки, заставит изрядно помучиться. В результате это всё превратится в невозможно нудный получасовой фарс, где вы будете аккуратно вылавливать врагов по одному, а любое неосторожное движение отправит вас на точку возрождения.

И это, повторюсь, с максимально доступными уровнями прокачки как корабля, так и экипировки, да ещё и с пассивными эффектами от комплекта защиты. Натыкаться на подобные «стены» неприятно, это ощутимо выхватывает из потока и просто раздражает. Ситуация усугубляется довольно странным и явно неудачным решением привязать добычу опыта к квестам и активностям, но не к боям. Такое я видела и в других «выживачах» и так же не оценила, ведь отсутствие роста персонажа после какой-нибудь особенно жаркой заварушки просто не даёт чувства осмысленности схватки — можно было просто обежать весь лагерь, собрать добычу и унестись в закат.

Понятно, что такое гейм-дизайнерское решение было принято для балансировки под сюжетные задания, чтобы игроки не проходили их со слишком высоким уровнем. Но, давайте начистоту, методов настроить развитие героя, не забирая при этом у игрока награду за тяжёлые бои, более чем достаточно. Да и как подстраиваться под текущий прогресс пользователя в сюжетных заданиях — не тайна за семью печатями.

Подобные недоработки смазывают довольно положительные впечатления от игры в целом. Но не будем забывать, что проект только начал своё плавание в водах раннего доступа, и все текущие недочёты могут быть исправлены, а системы — переработаны. Куда более важно, что у Windrose есть огромный потенциал стать действительно выдающимся пиратским приключением. Будем надеяться, она не растеряет его на пути к релизу и окажется настоящим сокровищем жанра.

