Будущая Xbox Project Helix, вероятно, будет лишена дисковода

Игровая приставка Xbox нового поколения, известная под рабочим названием Project Helix, будет лишена оптического привода, сообщил ресурс Windows Central со ссылкой на собственные источники. Ранее стало известно, что с января 2028 года Sony прекратит производство и поддержку физических дисков для PlayStation — вероятно, её консоль шестого поколения также не получит оптического привода.

Microsoft работает над новой функцией цифровизации игровых дисков: пользователь сможет ставить его в консоль и получить лицензию на цифровую копию, которая будет запускаться без диска. Если владелец передаст диск другому, то ему отойдёт и лицензия — то есть дать диск другу поиграть уже не получится. Если не отцифровывать игру, диск продолжит работать, как обычно. Функция также не поддерживает диски для оригинальной Xbox и Xbox 360.

В актуальном поколении консолей производители предоставили геймерам выбор способа покупки игр — те, кто не любит диски, могут покупать цифровые копии. Можно приобрести приставку со встроенным приводом или подключить внешний. Не исключено, что внешний привод можно будет использовать и с консолями нового поколения в порядке обратной совместимости, но гарантий этого сейчас никто не даст.

Ранее Microsoft пообещала поделиться дополнительной информацией о грядущей Project Helix, но официальных комментариев от подразделения Xbox по поводу дальнейшей судьбы физических носителей пока не поступало. Новые приставки от Microsoft и Sony обещают выйти в следующем году, и с учётом установившихся цен на электронику жизнеспособность этих устройств уже начинает вызывать сомнения.