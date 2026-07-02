Toyota собирается при помощи ИИ навести порядок в своей документации и терминологии

Японскую корпорацию Toyota Motor принято считать одним из пионеров организации эффективного конвейерного массового производства, которое позволило ей занять лидирующую позицию на мировом авторынке. При этом возможности для дальнейшей оптимизации бизнес-процессов внутри компании сохраняются, и она готова для этих целей использовать искусственный интеллект.

Специалисты Toyota предполагают, что только за счёт унификации терминологии, используемой в документации и информационных системах, можно на 30 % сократить количество промежуточных операций и ускорить процесс выпуска автомобилей. Каждое из подразделений Toyota, как поясняет Nikkei Asian Review, исторически могло использовать разные термины для обозначения одних и тех же технологий, методов и операций. Среди всех этапов от планирования до продажи автомобилей до 195 шагов или 30 % подразумевают адаптацию или перевод терминологии, особенно учитывая огромный ассортимент когда-либо выпускавшихся моделей и производимых в настоящее время.

Toyota стремится к 2028 году создать информационную систему, которая охватит все сферы деятельности, от планирования до продаж готовых автомобилей. Искусственному интеллекту будет поручено унифицировать до 45 000 технических терминов с целью сокращения их количества до 5000 общеупотребимых. Подразделения корпорации просто будут меньше времени тратить на взаимодействие друг с другом. Информацию о состоянии производимого автомобиля можно будет получить из этой системы в любой момент. Отдел продаж сможет получать актуальную информацию о состоянии производства. Рационализаторские предложения станет проще внедрять, учитывая идеи даже сотрудников смежных подразделений компании.

Унифицированная терминология будет распространена и на поставщиков комплектующих для автомобилей Toyota, что улучшит качество взаимодействия автогиганта с ними. Планирование поставок компонентов будет оптимизировано по всей цепочке. Сейчас партнёры Toyota вынуждены сотни часов тратить только на расчёт количества необходимых компонентов при обработке данных производственного плана самой корпорации. Будущая ИИ-система позволит автоматически рассчитывать количество компонентов каждого наименования и отправлять точные заявки поставщикам. Профильная работа ведётся с 2021 года по предложению одного из членов совета директоров Toyota. Проект получил обозначение OMUSVI — от английского «Organized Master Unified System for Vehicle Information».

К существующей системе разработчики прикасаться даже не хотели, поскольку она оказалась слишком сложной и низкоэффективной. Составив схему бизнес-процессов при производстве автомобилей, представители Toyota получили последовательность из 560 шагов и набор из 800 используемых на разных этапах систем. У сотрудников каждого крупного подразделения могло уходить до 310 000 часов в год только на сопоставление разных терминов, которыми пользовались смежники, с их собственными наименованиями. В середине прошлого века Toyota провела реструктуризацию, отделив производство машин от продаж, каждое из подразделений постепенно обросло собственными бюрократическими структурами с уникальной терминологией и спецификой документооборота. К 1982 году начался обратный процесс консолидации подразделений Toyota, но к тому моменту части единой компании уже буквально привыкли говорить на разных языках. В марте 2024 года, проходя мимо кабинета создателей OMUSVI, тогдашний президент Toyota Кодзи Сато (Koji Sato) заинтересовался их предложениями и выразил поддержку инициативе по созданию сквозной информационной системы. Toyota видит в успехе внедрения данной системы шанс поднять свою конкурентоспособность на мировом рынке.