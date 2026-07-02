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Microsoft разрабатывала ИИ ОС, отличную от Windows — с глубокой интеграцией Copilot и агентов

Microsoft изучала возможность создания специализированной ОС, ориентированной на работу с искусственным интеллектом, на базе Microsoft Edge и нового облегчённого кода Windows под названием Win3, пишет Windows Central. Эта разработка получила кодовое название Aion. Её центральным элементом был ИИ Copilot, встроенный в пользовательский интерфейс. Информация об этом стала известна из утёкшего краткого видеообзора, в котором демонстрируются основные особенности платформы.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

В опубликованном трёхминутном видео, предположительно записанном в 2024 году, показан обзор того, что выглядит как реальный (но ранний) рабочий прототип веб-ориентированной операционной системы. В ролике демонстрируются новый интерфейс рабочего стола с панелью задач внизу, интерфейс на базе Copilot и т. д.

«Aion — это пример веб-ориентированной агентской ОС, которая изначально интегрирует Copilot в ядро оболочки», — говорит рассказчик видео. Весь интерфейс построен вокруг Copilot и многофункционального поля ввода, где пользователи находят файлы, открывают приложения и просматривают веб-страницы.

Панель задач включает функцию под названием «Пространства», которая автоматически группирует приложения и сайты, к которым можно быстро вернуться позже. Эти пространства также отображаются в меню «Пуск», обеспечивая возможность открытия нескольких элементов одним щелчком мыши.

В видеоролике объясняется, что Aion создана для работы в веб-среде, то есть она не запускает нативные приложения Windows. Она поддерживает только веб-приложения и веб-сайты, используя Windows 365 для удалённого доступа к облачному ПК и потоковой передачи настольных приложений при необходимости.

В видеоролике также отмечается, что существует версия Aion, работающая поверх Windows 11, что предполагает возможность запуска нативных приложений Windows. Однако версия ОС, показанная в видео, по всей видимости, основана на Win3 и представляет собой урезанную версию кода Windows, не включающую поддержку устаревших приложений Win32 в обмен на более быстрые обновления, более длительное время автономной работы и улучшенную безопасность.

Windows Central сообщает, что Aion, возможно, была экспериментальным проектом, и неясно, планировала ли Microsoft когда-либо выпускать эту ОС.

Microsoft недавно анонсировала Project Solara — новую ОС, разработанную для гаджетов, работающих с ИИ-агентами. Компания позиционирует её как новую платформу, созданную с нуля для обеспечения работы интерфейсов, управляемых агентами. Что примечательно, платформа построена на Android (AOSP), а не на Windows. Не исключено, что Solara в какой-то степени является эволюцией Aion.

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Теги: microsoft, copilot, операционная система, искусственный интеллект, веб-среда
microsoft, copilot, операционная система, искусственный интеллект, веб-среда
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