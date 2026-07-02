Новый кроссовер R2 вдохнул жизнь в Rivian: продажи превзошли ожидания, прогноз повышен

Компания Rivian Automotive Inc. повысила свой прогноз по объёму продаж электромобилей в нынешнем году. Такое решение обусловлено квартальными, результатами, превзошедшими прогнозы аналитиков, а также началом продаж более доступного электрического кроссовера R2, который считается критически важным для автопроизводителя.

В соответствии с новым прогнозом Rivian планирует продать от 65 тыс. до 70 тыс. электромобилей в этом году. Ранее аналитики Уолл-стрит прогнозировали, что компания продаст за год около 63 тыс. автомобилей. Более смелый прогноз компании связан с сильным квартальным ростом поставок электрических фургонов Rivian и электромобилей R1, а также началом поставок нового кроссовера R2.

По итогам второго квартала компания суммарно поставила 12 194 электромобиля, что больше прогнозируемых аналитиками 10 600 автомобилей. Этот показатель стал лучшим за последние несколько кварталов. Кроме того, за три месяца Rivian выпустила 12 613 электромобилей, что также превзошло ожидания аналитиков. На этом фоне акции Rivian выросли на 5,9 %. С начала года и до нынешнего роста стоимость ценных бумаг компании снизилась на 13 %.

Оптимистичный прогноз стал долгожданным признаком восстановления для производителя электромобилей после того, как компания столкнулась с ростом расходов, проблемами в цепочке поставок и снижением спроса, особенно на рынке США. В прошлом месяце Rivian сократила сотни сотрудников в рамках очередного раунда увольнений, поскольку стремится снизить расходы.

Не так давно Rivian начала продавать новый электрический кроссовер R2, рассчитывая расширить свою долю рынка за счёт более компактной и доступной модели. Компания также продолжает выпускать фургоны для доставки, главным образом для гиганта электронной коммерции Amazon, который является одним из крупнейших акционеров Rivian. Новый кроссовер R2 рассматривается в качестве ключевого фактора, который в перспективе позволит компании достичь прибыльности. Первые модели R2 продаются по цене от $58 тыс., что примерно на $13 тыс. дороже базовых версий, которые поступят в продажу к концу года. Тем не менее, это значительно дешевле пикапа R1, цена которого в зависимости от комплектации может превышать $100 тыс.