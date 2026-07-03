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Relic анонсировала «захватывающую» роглайт-стратегию Company of Heroes 3: Final Stand — трейлер, дата выхода и подробности геймплея

Независимая канадская студия Relic Entertainment анонсировала продолжение своей серии стратегий в антураже Второй мировой войны Company of Heroes, однако это не то, чего ожидали фанаты.

Источник изображений: Relic Entertainment

Источник изображений: Relic Entertainment

Проект называется Company of Heroes 3: Final Stand и представляет собой самостоятельную роглайт-стратегию в стиле защиты от волн противников. Анонсирующий геймплейный трейлер ответвления представлен ниже.

Final Stand вдохновлена классическими режимами The Last Stand из Dawn of War 2 и Final Stand из Age of Empires IV. Игра предлагает смесь тактического геймплея Company of Heroes с «захватывающими роглайт-системами».

Пользователям Company of Heroes 3: Final Stand предстоит закрепиться на территории, построить многоуровневую систему обороны и выстоять против нарастающих волн противника на протяжении 12 раундов.

После каждой атаки можно будет пополнять свой арсенал случайными боевыми единицами или способностями, действующими до конца игры, а между заходами разрешат открывать постоянные усиления.

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Обещают фракции США, Великобритании, Вермахта и Немецкого Африканского корпуса, глубокую систему развития, 36 грозных боссов, 16 особых событий, бесконечный режим, кооператив на двоих и перевод на русский.

Company of Heroes 3: Final Stand поступит в продажу 29 июля эксклюзивно для Steam по цене $30. В тот же день Company of Heroes 3 получит обновление 2.5.0 — владельцам игры полагается скидка 20 % на новый релиз.

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Теги: company of heroes 3: final stand, relic entertainment, стратегия, роглайт
company of heroes 3: final stand, relic entertainment, стратегия, роглайт
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