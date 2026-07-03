«Время — это конструкт»: научно-фантастический триллер Ontos от создателей Amnesia и Soma перенесли на 2027 год

Заинтриговавший фанатов на The Game Awards 2025 научно-фантастический триллер Ontos от издателя Kepler Interactive и шведской студии Frictional Games (Soma, серия Amnesia) не выйдет в 2026 году.

По словам Frictional Games, Ontos — самый амбициозный проект студии в плане масштаба, глубины и многослойности истории, а также геймплея. И на реализацию этого видения требуется время.

Как стало известно, для воплощения своих планов в жизнь Kepler Interactive и Frictional Games решили отложить релиз Ontos на 2027 год. Анонс сопровождался коротким роликом, в котором разработчики напомнили, что «время — это конструкт».

На фоне переноса Frictional Games пообещала почаще делиться подробностями Ontos, включая информацию о мире и персонажах игры. Следующая порция деталей проекта не заставит себя долго ждать.

События Ontos развернутся на лунной базе «Самсара», построенной на руинах горнодобывающей колонии и останках роскошной гостиницы. Теперь это скопище обителей разных философских течений и арена жутких экспериментов.

В поисках ответов о своём отце, ставшем пророком, на «Самсару» прибывает главная героиня — Адити Амани. Протагонистку ждут мучительные откровения о природе бытия и её месте в нём.

Ontos создаётся для PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают захватывающее и полное загадок приключение на грани реальности, «сенсорный» геймплей, сюрреалистическую атмосферу и текстовый перевод на русский.