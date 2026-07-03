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Meta✴ без лишнего шума выпустила мобильное приложение Pocket для вайб-кодинга игр на ходу

Так называемый вайб-кодинг применяется не только для написания программного кода для крупных и сложных проектов, но и для более простых развлекательных форм программного обеспечения. Meta недавно выпустила приложение Pocket, которое позволяет силами ИИ создавать небольшие интерактивные приложения и игры.

Источник изображения: Unsplash, Amanz

Источник изображения: Unsplash, Amanz

Как поясняет TechCrunch, данный шаг стал возможен благодаря состоявшейся в этом году покупке компанией Meta разработчика Gizmo, который делал ставку на вайб-кодинг. Эта платформа, помимо создания собственных интерактивных приложений и игр, позволяет просматривать ленту аналогичных приложений, созданных другими авторами. Судя по имеющимся снимкам экрана, свой интерфейс программное решение Pocket унаследовало от прежнего продукта Gizmo, который по-прежнему доступен в магазинах ПО. Meta приложение Pocket сделала доступным для скачивания 29 июня этого года.

По всей видимости, выпуск Pocket призван продемонстрировать следование Meta намеченному маршруту внедрения генеративного искусственного интеллекта во многие сферы деятельности. Официально компания не анонсировала запуск этого приложения, поэтому оно может находиться на стадии экспериментальной эксплуатации. «Прародитель» в виде приложения Gizmo успел набрать 635 000 скачиваний в App Store и Google Play и имеет 98 % положительных отзывов. На официальном сайте Meta сообщается, что инструмент Pocket доступен для скачивания не на всех рынках присутствия компании.

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Теги: me, вайб-кодинг, ии, игры
me, вайб-кодинг, ии, игры
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