Meta✴ без лишнего шума выпустила мобильное приложение Pocket для вайб-кодинга игр на ходу

Так называемый вайб-кодинг применяется не только для написания программного кода для крупных и сложных проектов, но и для более простых развлекательных форм программного обеспечения. Meta✴ недавно выпустила приложение Pocket, которое позволяет силами ИИ создавать небольшие интерактивные приложения и игры.

Как поясняет TechCrunch, данный шаг стал возможен благодаря состоявшейся в этом году покупке компанией Meta✴ разработчика Gizmo, который делал ставку на вайб-кодинг. Эта платформа, помимо создания собственных интерактивных приложений и игр, позволяет просматривать ленту аналогичных приложений, созданных другими авторами. Судя по имеющимся снимкам экрана, свой интерфейс программное решение Pocket унаследовало от прежнего продукта Gizmo, который по-прежнему доступен в магазинах ПО. Meta✴ приложение Pocket сделала доступным для скачивания 29 июня этого года.

По всей видимости, выпуск Pocket призван продемонстрировать следование Meta✴ намеченному маршруту внедрения генеративного искусственного интеллекта во многие сферы деятельности. Официально компания не анонсировала запуск этого приложения, поэтому оно может находиться на стадии экспериментальной эксплуатации. «Прародитель» в виде приложения Gizmo успел набрать 635 000 скачиваний в App Store и Google Play и имеет 98 % положительных отзывов. На официальном сайте Meta✴ сообщается, что инструмент Pocket доступен для скачивания не на всех рынках присутствия компании.