GitHub подшутила над Sony и предложила разработчикам выслать их репозитории на CD-дисках

Менее чем через два дня после того, как подразделение Sony PlayStation заявило об отказе от поддержки игр на дисках, GitHub в шутку сообщил об их внедрении и предложил разработчикам выслать код из их публичных репозиториев на компакт-дисках. Платформа даже разместила ссылку на Microsoft Forms для сбора данных о доставке.

«Мы вас услышали. И мы согласны. В свете последних событий в области физических накопителей GitHub с гордостью объявляет, что теперь вы можете получить свой публичный репозиторий на CD-ROM. Храните его. Дайте друзьям. Передайте детям. Ваш код физически ваш навсегда. Пока вы его не потеряете, давайте будем реалистами», — гласит сообщение администрации платформы в соцсети X, и сопровождает его ссылка на страницу Microsoft Forms, где разработчик может оставить свои контактные данные, чтобы получить код в физическом виде.

Над решением Sony отказаться от игр на дисках на этой неделе пошутили многие — даже британский филиал Domino’s и испанский KFC предложили посетителям пиццу и курицу «в цифровом формате». Но в GitHub решили поступить масштабнее. На странице Microsoft Forms предлагается оставить своё имя пользователя на GitHub, URL-адрес общедоступного репозитория, адрес доставки и номер телефона. Делается оговорка, что предложение действительно, но ограниченно: заявки принимаются со 2 по 6 июля 2026 года, а диски получит только первая тысяча заявивших. В компании заверили, что контактные данные не будут использоваться для иных целей, кроме отправки диска.

Пользователи платформы встретили предложение по-разному. Одни оценили юмор. А другие напомнили, что в последние месяцы GitHub лихорадит из-за кибератак и генерируемых ИИ коммитов. Любопытно, что платформа принадлежит Microsoft, как и Xbox — следующее поколение консолей также может лишиться оптических приводов, хотя официальных заявлений по этому поводу пока не последовало.