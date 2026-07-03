Япония решила взять реванш на мировом рынке роботов с помощью ИИ

В восьмидесятые годы прошлого века Япония славилась не только электроникой, но и робототехникой. С тех пор лидирующие позиции страны в этих сферах были утрачены, но местные производители с надеждой смотрят на ИИ, рассчитывая вдохнуть в роботов новую жизнь. Новые технологии значительно расширяют сферу использования робототехники.

Как поясняет Nikkei Asian Review на примере японского производителя робототехнической продукции Yaskawa Electric, внедрение функций ИИ позволяет повысить эффективность применения роботов на производстве и поднять уровень автоматизации. По словам управляющего новой фабрики Yaskawa, производительность труда после внедрения роботов с функцией ИИ удалось удвоить. Сейчас примерно треть из 100 применяемых на предприятии роботов поддерживает функции искусственного интеллекта.

Классические модели роботов этой марки могли выпускать на одной производственной линии не более двух или трёх типов продукции. Версия роботов с ИИ способна выпускать на одной линии 12 разных продуктов, что значительно повышает гибкость планирования производства. Семейство роботов Yaskawa Motoman Next было разработано при поддержке Nvidia, каждый из таких роботов оснащается собственным GPU и гибким программным обеспечением с широкими возможностями обучения.

Простым примером разницы в эффективности новых и старых роботов может служить ситуация с затягиванием винтов. Если классический робот при неудачной попытке затянуть винт не будет доводить операцию до конца и потребует вмешательства человека, то робот нового поколения будет предпринимать повторные попытки добиться успеха. Статистика весьма благоприятна, поскольку новые роботы доводят операцию до конца почти в 100 % случаев.

Yaskawa планирует поручить роботам довольно сложные по классическим меркам операции типа прокладки проводки или сборки сложных изделий. На предприятиях компании планируется довести уровень автоматизации с нынешних 40 до 90 %. Ещё в девяностые годы прошлого века японские роботы по объёмам производства занимали 80 % мирового рынка, но в последние годы их доля упала до 40 %. Внедрение ИИ поможет местным производителям отыграть хотя бы часть утраченных позиций. Рассчитывать на полноценный реванш вряд ли можно, поскольку европейские и особенно китайские конкуренты с тех пор ушли далеко вперёд.

Компания Fanuc в мае этого года продемонстрировала прототип робота, понимающего запросы на естественном языке, включая распознавание текста с бумажных документов. Для их обработки используется платформа Google Gemini. Как поясняют представители Fanuc, с такими роботами могут взаимодействовать даже неквалифицированные сотрудники, не прошедшие длительной специализированной подготовки. Репутация японских производителей промышленного оборудования в этой сфере позволит им наладить поставки клиентам, желающим ощутить выгоду от внедрения ИИ.