Сегодня 03 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Япония решила взять реванш на мировом ры...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Япония решила взять реванш на мировом рынке роботов с помощью ИИ

В восьмидесятые годы прошлого века Япония славилась не только электроникой, но и робототехникой. С тех пор лидирующие позиции страны в этих сферах были утрачены, но местные производители с надеждой смотрят на ИИ, рассчитывая вдохнуть в роботов новую жизнь. Новые технологии значительно расширяют сферу использования робототехники.

Источник изображения: Yaskawa Electric

Источник изображения: Yaskawa Electric

Как поясняет Nikkei Asian Review на примере японского производителя робототехнической продукции Yaskawa Electric, внедрение функций ИИ позволяет повысить эффективность применения роботов на производстве и поднять уровень автоматизации. По словам управляющего новой фабрики Yaskawa, производительность труда после внедрения роботов с функцией ИИ удалось удвоить. Сейчас примерно треть из 100 применяемых на предприятии роботов поддерживает функции искусственного интеллекта.

Классические модели роботов этой марки могли выпускать на одной производственной линии не более двух или трёх типов продукции. Версия роботов с ИИ способна выпускать на одной линии 12 разных продуктов, что значительно повышает гибкость планирования производства. Семейство роботов Yaskawa Motoman Next было разработано при поддержке Nvidia, каждый из таких роботов оснащается собственным GPU и гибким программным обеспечением с широкими возможностями обучения.

Простым примером разницы в эффективности новых и старых роботов может служить ситуация с затягиванием винтов. Если классический робот при неудачной попытке затянуть винт не будет доводить операцию до конца и потребует вмешательства человека, то робот нового поколения будет предпринимать повторные попытки добиться успеха. Статистика весьма благоприятна, поскольку новые роботы доводят операцию до конца почти в 100 % случаев.

Yaskawa планирует поручить роботам довольно сложные по классическим меркам операции типа прокладки проводки или сборки сложных изделий. На предприятиях компании планируется довести уровень автоматизации с нынешних 40 до 90 %. Ещё в девяностые годы прошлого века японские роботы по объёмам производства занимали 80 % мирового рынка, но в последние годы их доля упала до 40 %. Внедрение ИИ поможет местным производителям отыграть хотя бы часть утраченных позиций. Рассчитывать на полноценный реванш вряд ли можно, поскольку европейские и особенно китайские конкуренты с тех пор ушли далеко вперёд.

Компания Fanuc в мае этого года продемонстрировала прототип робота, понимающего запросы на естественном языке, включая распознавание текста с бумажных документов. Для их обработки используется платформа Google Gemini. Как поясняют представители Fanuc, с такими роботами могут взаимодействовать даже неквалифицированные сотрудники, не прошедшие длительной специализированной подготовки. Репутация японских производителей промышленного оборудования в этой сфере позволит им наладить поставки клиентам, желающим ощутить выгоду от внедрения ИИ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Роборука» начала перекладывать блюда на заводе «Яндекс Лавки» в Санкт-Петербурге
Научить робота танцевать оказалось гораздо проще, чем работать на заводе
Китай намерен догнать и перегнать Tesla в сфере человекоподобных роботов
Учёные вдохновились пустельгой и разработают дрон, противостоящий порывам ветра
Илон Маск признался, что объёмы выпуска роботов Tesla Optimus на первых порах будут скромными
Anthropic ведёт переговоры с Samsung о создании собственного ИИ-чипа
Теги: ии, япония, робототехника, промышленные роботы
ии, япония, робототехника, промышленные роботы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайцы совершили прорыв в опреснении морской воды — её обещают сделать дешевле бутилированной
Sony уже придумала новое применение заводу, где делают диски для PlayStation
США разрешат сверхзвуковым авиалайнерам летать над городами, но при одном условии
Google начала тестировать новую reCAPTCHA — пользователей просят показать руки в камеру, и не обязательно свои
GitHub подшутила над Sony и предложила разработчикам выслать их репозитории на CD-дисках
OxygenOS и Realme UI отправят на свалку истории — OnePlus и Realme перейдут на ColorOS 4 мин.
Alibaba запретила сотрудникам пользоваться помощником программиста Claude Code от Anthropic 25 мин.
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 40 млн копий за пять с половиной лет после релиза 32 мин.
Epic Games Store выдал планы Square Enix на сюжетные дополнения к Final Fantasy VII Revelation 34 мин.
Зафиксирована первая в истории полностью автономная атака ИИ- вымогателя 2 ч.
Nothing выпустила последнее обновление для Phone (1) и прекратила поддержку 2 ч.
Европа может запретить лутбоксы для несовершеннолетних и ужесточить возрастные рейтинги игр 3 ч.
Вопреки опасениям: внедрившие ИИ компании стали активнее нанимать сотрудников 3 ч.
Европейский политик, расследовавший использование шпионского ПО Pegasus, сам стал его жертвой 4 ч.
Anthropic закрыла лазейки, позволявшие китайским компаниям использовать Claude 4 ч.
iFixit создаст единый стандарт ремонтопригодности электроники в США 13 мин.
Xiaomi похвасталась, что продала 500 млн смартфонов Redmi Note — новый Redmi Note 17 уже на подходе 23 мин.
Представлена четвёрка кнопочных телефонов Nokia с платным ИИ-помощником 2 ч.
Страшные флешбеки эпохи Xbox 360: у Steam Machine нашлась «красная полоса смерти» для индикации проблем 2 ч.
AWS пытается удержать свою облачную корону, наращивая мощности ЦОД 3 ч.
Meta отправила в болота Луизианы 65-тонных роботов на постройку солнечной электростанции для ИИ ЦОД 3 ч.
Казахстанская «Долина ЦОД» привлекла Amazon и G42 3 ч.
Intel подтвердила и объяснила подорожание процессоров Core Ultra 200S Plus 3 ч.
Япония решила взять реванш на мировом рынке роботов с помощью ИИ 4 ч.
Intel больше не спотыкается о 18A — техпроцесс вышел на стабильное производство 30 000 пластин в месяц 4 ч.