Европа может запретить лутбоксы для несовершеннолетних и ужесточить возрастные рейтинги игр

Европейские чиновники готовятся ввести новые ограничения для компьютерных игр, установив, какие игры и внутриигровые функции подходят для молодёжи. Особым предметом недовольства властей стали лутбоксы — платные игровые «сундуки с сокровищами», из которых случайным образом раздаются цифровые предметы. Лутбоксы подвергаются критике как вызывающая зависимость форма азартных игр.

В июне Общеевропейский орган по информации об играх (Pan-European Game Information body), предоставляющий родителям рекомендации по покупке, начал оценивать любые игры с лутбоксами как неподходящие для детей до 16 лет. Регуляторы ЕС рассматривают возможность полостью запретить лутбоксы в играх, доступных несовершеннолетним, в соответствии с «Законом о цифровой справедливости» (Digital Fairness Act), который, как ожидается, будет принят в 2027 году.

В Великобритании в 2023 году был принят «Закон о безопасности в интернете» (Online Safety Act), который требует, чтобы разработчики игр проверяли возраст геймеров; если в стране запретят соцсети для детей до 16 лет, это может повлиять на работу платформ вроде Roblox. Бразилия также запретит продажу лутбоксов несовершеннолетним, и это решение окажет влияние на один из самых активных игровых рынков в мире. Electronic Arts была вынуждена изменить механику игры Star Wars Battlefront II от 2017 года из-за функций, которые связывали успех игрока со случайными покупками.

В 2025 году игровые разработчики по всему миру получили от таких игровых механик выручку в размере $23 млрд — они сыграли важную роль в отрасли. Только в Европе потребители тратят $12 млрд в год на внутриигровой контент, включающий в себя и лутбоксы. Вмешательство госрегуляторов может поставить под угрозу значительную часть этих доходов, считают опрошенные Bloomberg эксперты.

Разработчики игр, как правило, вносят в свою продукцию глобальные, а не региональные изменения, то есть строгий запрет на лутбоксы может привести к снижению продаж на международном уровне. В Великобритании ни одна из сотни самых прибыльных игр для iPhone не запрашивала согласия родителей, прежде чем разрешать несовершеннолетним покупать лутбоксы; менее четверти вообще раскрыли информацию об их наличии в своих играх.

Механика остаётся популярной, потому что она позволяет занимающимся играми компаниям привлекать большую аудиторию, предлагая свою продукцию бесплатно, и одновременно получать доход за счёт дополнительных микротранзакций. Требование родительского согласия на участие детей в играх может не только сократить их аудиторию, но и снизить вероятность того, что дети вообще будут в них играть. Когда администрация Roblox призналась, что программа проверки возраста сдерживает рост числа пользователей, акции компании упали на 18 %, а годовой прогноз по продажам пришлось снизить на $1 млрд.