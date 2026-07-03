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Epic Games Store выдал планы Square Enix на сюжетные дополнения к Final Fantasy VII Revelation

Хотя издатель Square Enix уже разделил ремейк культовой японской ролевой игры Final Fantasy VII на три полноценных релиза, для финальной главы масштабного проекта готовятся платные DLC.

Источник изображений: Square Enix

Источник изображений: Square Enix

Как подметил портал RPGSite, в неофициальной базе данных цифрового магазина Epic Games Store появилась запись о потенциальных дополнениях к Final Fantasy VII Revelation (именно так называется заключительная глава ремейка).

Согласно информации EpicDB, Final Fantasy VII Revelation получит издания Premium и Premium Plus, абонемент на сюжетные дополнения, восемь отдельных DLC (DLC1, DLC3−DLC9), а также бонус за предзаказ.

В издании Video Games Chronicle подчеркнули, что часть из приведённых EpicDB позиций может быть заглушками для не предназначенного к выпуску контента или отдельных косметических элементов (вроде обликов).

Отсутствие в перечне DLC2 журналисты объяснили закулисным характером перечисленных товаров, список которых ещё может измениться. В то же время планы на DLC для Final Fantasy VII Revelation утечка подтверждает однозначно.

Ранее сообщалось, что судьба DLC для Final Fantasy VII Revelation будет зависеть от поддержки фанатов. Final Fantasy VII Remake в своё время получила аддон Episode Intermission, а Final Fantasy VII Rebirth оставили без расширений.

Final Fantasy VII Revelation выйдет весной 2027 года на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Обещают незабываемый финал, ещё более масштабный открытый мир и совершенную гибридную боевую систему.

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Теги: final fantasy vii revelation, square enix, ролевая игра
final fantasy vii revelation, square enix, ролевая игра
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