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На работу ЦОД уходит гораздо больше воды, чем показывают отчёты Google и остальных бигтехов

Microsoft, Google и Amazon входят в число технологических компаний, которые в этом и прошлом году потратили около $1 трлн на ИИ-инфраструктуру, используя в некоторых регионах гораздо больше воды, чем сообщают, в зависимости от того, как обеспечиваются электроэнергией их ЦОД. При этом ожидается, что потребление ими воды будет и дальше расти.

Источник изображения: Taylor Vick/unsplash.com

Источник изображения: Taylor Vick/unsplash.com

Как пишет The Wall Street Journal, в отчётах компаний, за исключением Meta, не учитывается расход воды, используемой на электростанциях, обеспечивающих их электроэнергией, в дополнение к воде, расходуемой непосредственно ЦОД.

При этом законодательство США не обязывает эти компании сообщать о полном объёме своего водопотребления — как прямого, так и косвенного. Согласно анализу, проведённому в 2024 году Национальной лабораторией имени Лоуренса в Беркли (LBNL), косвенное потребление воды ЦОД исторически примерно в 12 раз превышает их прямое потребление.

Например, в отчёте Google об устойчивом развитии за 2025 год указано, что потребление воды составило 41,3 млн3 — на 34 % больше, чем в 2024 году, — причём почти весь этот объём был израсходован на охлаждение ЦОД. Но остаётся неясным, сколько воды было использовано при выработке электроэнергии для этих ЦОД. Косвенное потребление воды может сильно варьироваться в зависимости от способа производства электроэнергии: угольная и атомная генерация требуют много воды, газовая — меньше, а возобновляемые источники энергии, включая солнечную и ветровую, практически не нуждаются в её использовании.

Согласно подсчётам Алекса де Вриса-Гао (Alex de Vries-Gao), исследователя из Университета VU Amsterdam в Нидерландах, Google косвенно потребляет примерно в три раза больше воды, чем напрямую.

У Meta в 2024 году косвенное потребление воды составило 71,9 млн м3 — более чем в 20 раз больше, чем прямое потребление. Meta планирует «достичь положительного водного баланса к 2030 году» частично за счёт проектов по восстановлению водных ресурсов. При этом компания не собирается сокращать косвенное потребление воды.

Недавно Amazon заявила, что её ЦОД используют воду в семь раз эффективнее, чем в среднем по отрасли, и что компания уже прошла две трети пути к достижению своей цели — восполнять один галлон воды на каждый забранный. Вместе с тем компания «признаёт связь между энергией и водой», и это одна из причин, по которой у неё реализуется более 700 проектов в области ветровой и солнечной энергетики по всему миру, сообщил представитель Amazon.

Согласно отчёту LBNL за 2024 год, большинство существующих ЦОД используют испарительные системы охлаждения, которые энергоэффективны, но потребляют много воды. По словам экспертов, модернизация таких систем может оказаться непомерно дорогой.

В качестве решения проблемы Nvidia недавно продемонстрировала замкнутую систему охлаждения ЦОД, которая не требует дополнительной воды после первоначального заполнения. Microsoft тоже планирует использовать в своих ЦОД аналогичную технологию замкнутого цикла, начиная с 2027 года.

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Теги: цод, водоснабжение, microsoft, google, amazon
цод, водоснабжение, microsoft, google, amazon
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