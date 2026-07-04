Власти Сингапура арестовали особняк стоимостью $42 млн у подозреваемых в контрабанде ИИ-ускорителей Nvidia

Малайзия и Сингапур не раз фигурировали в делах о контрабанде ускорителей Nvidia в Китай в обход американских санкций, последнее из государств к тому же является крупнейшим региональным финансовым хабом в случае с транзитом продукции этой марки. Сингапурские органы власти предъявили обвинения новым подозреваемым в контрабанде и арестовали дом стоимостью $42 млн в ходе следствия.

Как отмечает Nikkei Asian Review, власти Сингапура предъявили обвинения в отмывании средств, полученных незаконным путём, двум гражданам страны, на счетах которых были обнаружены суммы сомнительного происхождения, близкие к $1 млн в каждом из случаев. Кроме того, арест был наложен на особняк стоимостью около $42 млн. Правоохранительные органы Сингапура выразили решительное неприятие попыток поставить под сомнение надёжность страны в качестве международного финансового хаба, обеспечивающего соблюдение всех законных интересов.

В прошлом году власти Сингапура уже раскрыли схему нелегальных поставок серверных систем с компонентами американского происхождения в Китай через собственно Сингапур и Малайзию. После совместного расследования с правоохранителями США и Малайзии власти Сингапура выдвинули обвинения в адрес одного гражданина КНР и одного жителя Сингапура, касающиеся покупок санкционной продукции по подложным документам. В общей сложности по этим эпизодам обвинения выдвинуты четырём подозреваемым, трое из которых являются гражданами Сингапура, а четвёртый имеет китайское гражданство. Следствие ведётся также в отношении фирм, к которым эти четверо имеют отношение.

В материалах дела фигурируют серверные системы Dell, Supermicro и Asus. Обвиняемые вводили поставщиков оборудования в заблуждение относительно конечного пользователя этих серверных систем, как утверждает следствие. Кроме того, одного из подозреваемых обвиняют в легализации доходов, полученных незаконным путём, на сумму как минимум $4,5 млн. Предполагается, что эти деньги он направил на покупку дома стоимостью $42 млн. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозят тюремные сроки до 20 лет и штрафы до $387 000.