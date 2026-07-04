Samsung в III квартале хочет повысить цены на DRAM на 20 % — LPDDR может подорожать сильнее

В III квартале 2026 года Samsung рассчитывает в очередной раз повысить цены на память; компания выбрала агрессивную стратегию в переговорах с клиентами и стремится увеличить среднюю цену продажи (ASP) DRAM на 20 % по сравнению с предыдущим кварталом, передаёт ZDNet. Память LPDDR, с поставками которой наблюдаются проблемы как в серверном, так и в мобильном сегментах, может прибавить в цене и более 20 %, но нет ясности, как эту новость воспримут клиенты компании.

На рынке DRAM сохраняется нешуточная напряжённость — в III квартале ситуация едва ли улучшится, но из-за низкого потребительского спроса и эффекта высокой базы рост контрактных цен может замедлиться до диапазона от 13 до 18 % квартал к кварталу. У Samsung, однако, ASP выросла быстрее, чем у SK hynix. Отраслевые эксперты объясняют это большей долей Samsung на рынке массовой DRAM, где цены больше подвержены колебаниям, — и более агрессивной ценовой стратегией компании.

В I квартале Samsung подняла ASP на 90 % про сравнению с предыдущим; рост во II квартале оценивается в 50–60 %; в III квартале корейский производитель нацелен на 20 %. У SK hynix, в чьей продуктовой линейке больше HBM, рост ASP обещает быть более скромным. В будущем цены на DRAM останутся относительно стабильными — темпы их роста замедлятся, но значительно увеличится доля поставок в соответствии с долгосрочными соглашениями с ключевыми клиентами.

Ранее Micron сообщила, что заключила с клиентами 16 долгосрочных соглашений — эта стратегия отражает ожидания клиентов относительно сохранения дефицита предложения памяти в средне- и долгосрочной перспективе. Рост числа долгосрочных соглашений с зафиксированными минимальными ценами наряду с пересмотром цен на HBM поможет предотвратить резкий спад на рынке DRAM в следующем году. Тенденция к заключению долгосрочных соглашений затронула и автопром — одно из них Micron заключила с General Motors.