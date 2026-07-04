Вслед за Kioxia компания Sandisk объявила о начале поставок NAND-памяти, выпущенной по технологии BiCS10

Компании Kioxia и Sandisk сотрудничают более двадцати лет, хотя первая из них в начале этого пути входила в состав Toshiba. Текущее соглашение подразумевает совместный выпуск твердотельной памяти минимум до конца 2034 года, поэтому свою деятельность Sandisk синхронизирует с Kioxia. Как и она, первая из компаний объявила о начале поставок образцов передовой 332-слойной памяти TLC NAND.

Поскольку это, по сути, одна и та же продукция, Sandisk ничего нового в отношении образцов 1-терабитных микросхем TLC, производимых по технологии BiCS десятого поколения, рассказать не смогла. Плотность хранения данных превышает 29 Гбайт на квадратный миллиметр площади, что в удельном измерении позволяет говорить о 59-процентном превосходстве над BiCS8, а также увеличении пропускной способности на треть по сравнению с той же памятью. Соответственно, сообщается и о повышении энергетической эффективности, которое уже наблюдалось в случае с аналогичной продукцией Kioxia: до 10 % на операциях ввода и 34 % на операциях вывода.

Повышение плотности хранения данных, скорости их передачи и снижение энергозатрат отлично вписываются в набор приоритетов операторов центров обработки данных, которым нужна более ёмкая и скоростная, но при этом экономичная память для долговременного хранения данных. Для Sandisk присутствие в серверном сегменте рынка должно являться важным источником выручки в условиях бума систем искусственного интеллекта. Прибыль, получаемая на этом рынке, направляется на общее развитие бизнеса компании.